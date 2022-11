Nakende volksraadpleging over fusie met Wingene verhit in Ruiselede de gemoederen. Oppositie: “Partij van de burgemeester ontmoedigt inwoners om te stemmen”

Zondag 27 november kan de Ruiseledenaar in een volksraadpleging mee uitmaken of zijn gemeente op 1 januari 2025 met Wingene moet fusioneren. De aanloop naar het referendum dreigt rumoerig te verlopen, want oppositiepartij Respect beschuldigt de meerderheid ervan om de inwoners te ontmoedigen om te stemmen. “Klopt niet”, pareert burgemeester Greet De Roo. “Als je pro fusie bent, is het gewoon niet nodig om je stem uit te brengen, vinden wij.”

Kom naar de geplande infovergaderingen op maandag 21, dinsdag 22 of woensdag 23 november. Groot gelijk als u daarna beslist om niet deel te nemen aan het referendum.

Die boodschap stuurde meerderheidspartij RKD gisteren (donderdag 17 november, red.) via sociale media de wereld in.

Groot gelijk dat u zich niet laat leiden door emoties en gevoelens, maar op een rationele manier nadenkt over de noodzaak aan een fusie en de voordelen van de fusie met Wingene, voegt de politieke partij daar nog aan toe.

Negatief ingekleurd

In de ogen van oppositiepartij Respect niets minder dan een openlijke poging om de Ruiseledenaar te ontmoedigen om zondag 27 november naar de stembus te trekken. Het kwam tijdens de gemeenteraad van gisterenavond dan ook tot een hevige discussie.

“We zien benieuwd of RKD bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 de mensen ook zal oproepen om thuis te blijven” – Chris Hullebusch, Respect

“Altijd leuk om te lezen dat mensen, waaronder blijkbaar ook het eigen gemeentepersoneel, ontmoedigd worden om deel te nemen aan het referendum en dat de uitslag niet bindend is”, poneert Respect-raadslid Chris Hullebusch.

“Dat hoeft niet constant te worden vermeld. We lezen het zowel op de Facebookpagina van RKD, als op de oproepingsbrief en de laatste gemeentelijke publicatie over de fusie. Is dit niet de wereld op zijn kop? We hadden verwacht dat er neutrale publicatie zou verschijnen, maar deze is vooraf al negatief ingekleurd.”

Schoentje wringt

Respect beschouwt de volksraadpleging als dé ideale gelegenheid om iedere Ruiseledenaar aan te moedigen om zijn stem te laten horen overtde toekomst van Ruiselede.

“Dit is een enorm belangrijke beslissing. We zijn dan ook benieuwd of jullie de mensen in 2024 bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen, die dan trouwens ook niet langer verplicht zullen zijn, zullen blijven ontmoedigen en deze zelfde boodschap zullen uitdragen. Van een democratisch gekozen gemeentebestuur mag je toch verwachten dat het burgerparticipatie aanmoedigt. Of wringt daar het schoentje?”

In een flyer vraagt Respect de Ruiseledenaar ook om een volmacht te geven én biedt het aan om burgers op te halen en naar het stemlokaal te brengen. © GF

Respect had het fusietraject anders willen zien verlopen. “De infosessie van maandag is al volzet, de interesse is dus groot. We betreuren dat er, zoals in Pittem, er via burgerparticipatie en een bestuurskrachtanalyse geen traject vooraf wordt gelopen voor er een beslissing genomen werd. Er hadden ook met álle buurgemeenten eerlijke gesprekken opgestart moeten worden.”

Gefundeerd informeren

Burgemeester Greet De Roo weerlegt de kritiek van Respect. “Bij RKD wilden we de volksraadpleging aanvankelijk in stilte laten passeren”, stelt ze. “Maar uiteindelijk móesten we wel reageren op de vele halve waarheden en leugens die online en via flyers verspreid worden. Dat willen we echter op een gefundeerde manier doen, daarom hebben we de infovergaderingen in het leven geroepen. Die zijn er volledig op het initiatief van het Ruiseleedse gemeentebestuur gekomen.”

Het referendum organiseren kost de gemeente 30.000 euro. Budget dat we perfect konden gebruiken om dringendere projecten aan te pakken” – burgemeester Greet De Roo

Daar zullen de voordelen van een fusie met Wingene op een objectieve manier uitgelegd worden”, stelt burgemeester De Roo. “En wie die met een open vizier bekijkt, zal tot de vaststelling komen dat een fusie een goeie zaak is. Wie pro-fusie is, hoeft zijn stem niet uit te brengen. Dat is ons standpunt.”

Fake news

De vraag die zondag 27 november gesteld zal worden, luidt als volgt: moet Ruiselede fusioneren met Wingene op 1 januari 2025?. “Respect wil er blijkbaar alles aan doen om het neen-kamp zo groot mogelijk te maken. De partij roept op om volmachten te geven en wil zelfs mensen thuis ophalen om te gaan stemmen? Tegelijk verspreiden ze ook fake news. Zo gaat de ronde dat de onderhandelingen met Aalter in een finale fase zaten, terwijl we enkel een paar verkennende gesprekken hebben gevoerd. Waarna bleek dat een fusie met Aalter geen optie was.”

Zelf zal Greet De Roo niet deelnemen aan de volksraadpleging. “Ik ben voorstander van de fusie, mijn mening is duidelijk. Daarom blijf ik thuis.”

4.500 stemgerechtige Ruiseledenaren

En wat als het referendum aantoont dat de meerderheid van de Ruiseledenaar tegen een fusie is? “Die vraag zullen we beantwoorden wanneer ze zich stelt”, klinkt het kordaat. “Trouwens, een volksraadpleging is pas geldig wanneer twintig procent van alle stemgerechtigde inwoners ook effectief zijn of haar stem uitbrengt. Bij ons gaat het om zo’n 4.500 Ruiseledenaren, een kleine duizend mensen moet dus deelnemen. Als dat aantal lager ligt, worden de ja- en neen-stemmen niet geteld.”

Het Ruiseleedse gemeentebestuur staat in voor de organisatie van het referendum. “Daar hangt een kostprijs van 30.000 euro aan vast”, aldus nog Greet De Roo. “We volgen de spelregels van de democratie, maar dat budget konden we perfect gebruiken om dringendere projecten in onze gemeente aan te pakken.”

