N-VA wil vanaf 2025 Brugge mee besturen. Dat zegt lijsttrekker Maaike De Vreese. Gewezen senator Pol Van Den Driessche zal de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen duwen om jong talent te laten schitteren…

N-VA Brugge is, net als de andere partijen, bezig met het samenstellen van de lijst met 47 kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eerder al kondigde het lokaal partijbestuur aan dat Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (38) uit Sint-Michiels de lijst zal duwen.

Witte merel

Huidig fractieleider Geert Van Tieghem (59) uit Assebroek krijgt de tweede plaats op de lijst, deze financieel expert wil zich blijven inzetten voor een zuiniger en efficiënter stadsbeleid: “Meer dan ooit moet de stad de tering naar de nering zetten en financieel realistisch worden.”

Horeca ondernemer en gemeenteraadslid Nele Caus (41) uit Brugge centrum palmt de derde in: “Ik wil me vooral inzetten voor de lokale economie, de motor van onze Brugse samenleving. De uitbouw van een kennisindustrie is noodzakelijk.”

Voor plaats vier wordt nog een witte merel gezocht, op vijf komt raadslid en Howest-stafmedewerker Ilse Coopman (30), die zich specialiseert in onderwijs- en jeugddossiers, maar ook eist dat het nieuwe bussenplan fors bijgestuurd wordt. Gewezen senator Pol Van Den Driessche (64) zal de lijst duwen, vanwaar hij jonge talenten wil laten ‘schitteren’. Of hij ook nog aan de parlementsverkiezingen zal deelnemen, is een vraagteken.

Uittredend raadslid Martine Bruggeman houdt haar deelname aan de verkiezingen nog in beraad, net als Aagje Merlevede, die lid is van het bijzonder comité voor de sociale dienst. Vast staat dat ook jongerenvoorzitter Sam Vandoorne op de lijst zal staan, alleen ligt nog niet vast waar.

Ambitieus

Maaike De Vreese, die veiligheid en migratie als dada’s heeft, toont zich erg ambitieus: “We willen vanaf 2025 mee Brugge besturen, want we wegen nu al op het beleid. Dat wordt onvoldoende gehonoreerd. De nieuwe expohal BRUSK komt er mee dank zij onze partij, die geld los gewrikt heeft van Vlaanderen. Hetzelfde geldt voor de restauratie van de Magdalenakapel, de bouw van de Cactus Club en de terugkeer van de Ronde.”

“We hebben jaren gepleit voor de verhuis van het Huis van de Bruggeling, de schaatspiste in het Minnewaterpark en de terugkeer van een kerststalletje op de kerstmarkt zijn onze ideeën. Onze financieel expert Geert Van Tieghem heeft ervoor gezorgd dat Brugge jaarlijks 1 miljoen euro bespaart in zijn verzekeringsportefeuille.

Bagger

Wil N-VA Brugge zelfs in een coalitie stappen met het Vlaams Belang, dat er bij de vorige kiesstrijd deels mee verantwoordelijk was dat N-VA vijf van haar tien zetels verloor? Maaike De Vreese ontkent: “Het Vlaams Belang is geenszins onze beste vriend. Getuige hiervan is de vele bagger waarmee deze partij ons bekogelt. We worden zelfs op persoonlijk vlak aangevallen. Wil je met zo’n mensen samenwerken? N-VA Brugge streeft ernaar om de verloren zetels terug te winnen. De opheffing van de kiesplicht zal de kaarten herschudden. We moeten zoveel mogelijk mensen overtuigen om naar het stemhokje te gaan.”

“Tot nu toe was ik hoofdzakelijk op Vlaams niveau actief, maar ik stel vast dat steeds meer Bruggelingen mij leren kennen. Zeker wie de politiek een beetje volgt. De naam van sommige schepenen klinkt bij veel Bruggelingen ook onbekend in de oren. Gelukkig hebben we een ruime en trouwe Vlaams-Nationalistische achterban die bewust gaat kiezen”, aldus Maaike De Vreese.