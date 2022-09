N-VA-Oppositieraadslid Goudeseune stelt appartementisering van Veurne ter discussie

N-VA-oppositieraadslid Bart Goudeseune kaartte op de gemeenteraad de appartementisering van Veurne aan. Hij maakt zich zorgen om het sneltempo waarin de bouwtrend van appartementsgebouwen zich doorzet en hij merkt op dat de appartementsprijzen in Veurne de voorbije vijf jaar aanzienlijk zijn gestegen. Hij vraagt zich af of een tijdelijke bouwstop voor nieuwe appartementen soelaas kan bieden.

“We willen graag weten of onze stad een woonomgevingsplan heeft en of er bepaalde perimeters zijn vastgelegd waar er wel of geen appartemensblokken mogen komen”, aldus Bart Goudeseune. “Heeft de stad zelf een visie hoeveel extra appartemensblokken ze nog kan dragen in bepaalde wijken/gebieden? Welke maatregelen stelt stad Veurne voor zodat alleenstaanden/jongeren/mensen met minder financiële middelen toch nog een betaalbaar appartement in onze stad vinden?”

Schepen Pascal Sticker (Veurne Plus) reageerde: “Veurne heeft inderdaad een aantal instrumenten om stedelijke ontwikkelingen te sturen. De eerste hiervan is de stedenbouwkundige verordening nummer één waarin bouwhoogtes, aantal bouwlagen en bouwdieptes zijn vastgelegd, naargelang de locatie. Met uitzondering van de Suikertoren, die als baken dient voor een nieuwe wijk, werden er geen woontorens vergund. Maar inderdaad, deze verordening botst stilaan op haar limieten, onder meer omdat ze in bepaalde zones tot vier bouwlagen toelaat hoewel dit ruimtelijk gezien minder wenselijk is. Maar het is dikwijls moeilijk onderhandelen met ontwikkelaars en eigenaars, omdat deze verordening vaak de grondprijs mee bepaalt. We hebben beslist om deze legislatuur voor deze verordening een alternatief te zoeken, vertrekkende vanuit een stedenbouwkundige visie, maar daarbij mogen we niet over één nacht ijs gaan.”

“Ze zomaar afschaffen zou het risico op talrijke aanvragen met een buitensporig gebouwen gabarit enkel doen toenemen. Daarom zijn we gestart met de opmaak van een leefkwaliteitsplan Veurne Centrum die de visie, de doelstellingen voor de ruimtelijke ontwikkelingen van het centrum van Veurne voor de komende jaren moet bepalen. Deze visie doet zowel uitspraken over het historisch centrum, als de Vaubangordel, de invalswegen en de verkavelingswijken. Een concrete uitwerking hiervan is bijvoorbeeld de BGO Kaaiplaats. Dergelijke studies vragen evenwel tijd. De vervolgstap is om deze visie te vertalen in concrete ruimtelijke instrumenten en om deze in twee verordeningen naar voor te schuiven. Eén die het historisch erfgoed en de identiteit van Veurne bestendigt en één die nieuwe ontwikkelingen stuurt en inpasbaar maakt in deze historische context. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal bijdragen tot het behoud van de identiteit van Veurne.”

Harde bouwstop?

“Een harde bouwstop is juridisch zeer gecontesteerd en leidde al vaak tot schorsingen van raadbeslissingen door de gouverneur”, vervolgde schepen Sticker. “Alleen de meergezinsprojecten opschorten, is juridisch niet waterdicht én een algehele bouwstop legt een hypotheek op de vele inwoners die hun enige en eigen woning willen renoveren of uitbreiden of om ze met de allernieuwste technieken om te zetten naar een 100 % energetische woning.”

“Wat betaalbare woningen betreft: Veurne heeft ongeveer 10% sociale woningen en scoort daarmee boven het gemiddelde. De loten van de verkaveling aan de Burgweg zijn allemaal verkocht tegen lagere prijzen en het is ook de bedoeling om de loten aan de Proostdijk aan gunstige tarieven te verkopen.”