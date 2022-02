N-VA Houthulst wil zo snel mogelijk van “geldverslindende” High-Five-project af

Oppositielid Filip Vanhevel (N-VA) vroeg op de gemeenteraad van Houthulst donderdagavond om zo snel mogelijk een einde te maken aan het High-Five-project, een initiatief rond verkeersveiligheid dat ondertussen al bijna 100.000 euro kost. In een andere toegevoegd agendapunt vroeg hij of een prikkelarm moment op de kermis van Houthulst kan ingevoerd worden.

Begin 2020 startte de gemeente Houthulst als eerste in de Westhoek het High-Five, een project dat kinderen aanzet om te voet of met de fiets naar school te komen en ouders aanzet om niet in de directe omgeving van de schoolpoort te parkeren. Op de octopuspalen bij de scholen werden handjes bevestigd. Leerlingen kregen een bandje en wanneer ze met dat bandje een high five doen met de handjes aan de palen, verdienen ze punten. Meer punten kunnen ze verdienen door high five te doen met handjes die verder van de school liggen.

Geldverslindend

Bij de N-VA-oppositie valt het project niet in goede aarde. “Het is een publiek geheim dat dit project een doorn in mijn oog is”, zei fractieleider Filip Vanhevel (N-VA) op de gemeenteraad donderdag. “Telkens als ik de bedragen van dit project zie verschijnen staat het huilen me dichter dan het lachen, terwijl we de meerwaarde voor de verkeersveiligheid er totaal niet inzien. Voor ons is dit gewoon een geldverslindend project.”

Evaluatie gepland

Vanhevel vroeg dan ook hoeveel het project ondertussen al kostte en vooral wanneer er een einde aan zal gemaakt worden. Schepen van Mobiliteit Tessa Vandewalle (CD&V) zei dat er ondertussen al 70.000 euro is besteed. “Het gaat om een kost van 29.000 euro per jaar, maar er was ook een opstartkost van 40.000 euro. Het project loopt zeker nog tot eind 2022, dus de totale kostprijs zal bijna 100.000 euro bedragen. Er is een evaluatie gepland met de directies van de scholen op basis waarvan we zullen beslissen om hiermee door te gaan of niet.”

Prikkelarm moment

In een andere toegevoegd agendapunt vroeg Filip Vanhevel of er een prikkelarm moment kan ingevoerd worden op de kermis in Houthulst. De kermiskramen zetten dan hun geluid stiller en de dimmen de verlichting om mensen met ADHD, autisme of hoogsensitiviteit de kans te geven eens rustig rond te kijken, zonder dat ze overprikkeld raken. “Uiteraard hopen we allemaal dat de kermis in mei in volle glorie kan doorgaan. In veel andere steden en gemeenten wordt er op kermissen ruimte gemaakt voor zo’n prikkelarm moment, dus veel uitbaters van kermiskramen zijn er al goed mee vertrouwd.”

“Ik vind dat een goed idee. We zullen dat meenemen bij de bespreking met de foorkramers”, antwoordde schepen Jeroen Vandromme (CD&V).