N-VA Harelbeke en de leden verkozen nieuw bestuur

Een mix van zowel ervaren als nieuwe, gemotiveerde jonge mensen zullen de komende drie jaar deel uitmaken van het lokale N-VA-bestuur in Harelbeke.

Niko Tanghe werd verkozen tot voorzitter van de Harelbeekse N-VA-afdeling. Niko was al plaatsvervangend voorzitter na de verhuis van oud-voorzitter Roeland Houttekiet. “Ik zie het als een grote eer en uitdaging om aan het roer te mogen staan van deze afdeling. De volgende drie jaar wil ik voluit gaan om de lokale N-VA verder te laten groeien. We moeten in aanloop van de verkiezingen op een kritische, maar constructieve manier oppositie voeren, het huidig stadsbestuur activeren waar nodig en echt laten luisteren naar wat leeft binnen onze stad”, aldus voorzitter Niko Tanghe.

“Ons afdelingsbestuur moet er een zijn dat tussen de mensen staat en sterk ondersteunend werk levert naar onze fractie en onze mandatarissen.”

Wout Patyn wordt ondervoorzitter. Hij is gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Harelbeke. “De N-VA levert kritisch werk in de gemeenteraad. Wij klagen niet enkel zaken aan zoals de serieuze belastingverhoging of de loze beloften inzake een nieuw cultureel centrum Het Spoor, maar leggen ook tal van voorstellen neer om ons straatbeeld te verfraaien of onze lokale economie verder te ondersteunen. Met deze nieuwe ploeg kunnen we verder werken op hetzelfde elan.”