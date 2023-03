Mogelijk moet Club Brugge zijn Europese thuiswedstrijden binnen twee jaar in Rijsel spelen

De kans is reëel dat Club Brugge over twee jaar zijn Europese ‘thuiswedstrijden’ in het stadion van de Franse ploeg Rijsel zal moeten spelen. De Stad Brugge onderzoekt samen met Cercle de piste van een nieuw stadion in de ruime stationsomgeving. “Niet op het Kanaaleiland, die locatie wordt door architecten als te moeilijk afgeschoten”, zei de Brugse burgemeester Dirk De fauw maandagavond tijdens de gemeenteraad.

Het feit dat het Brugs stadsbestuur de kaderovereenkomst met Club en Cercle voor het gebruik van het Jan Breydelstadion, dat stadseigendom is, verlengd heeft, werd maandagavond druk besproken tijdens de Brugse gemeenteraad. Met de verlenging van dat contract wil burgemeester Dirk De fauw garanderen dat beide ploegen nog enkele jaren op Olympia kunnen spelen, gezien hun dossiers voor nieuwe voetbaltempels strop zitten.

Betonrot

Geert Van Tieghem (N-VA) wees op de betonrot in het Jan Breydelstadion en vroeg zich af wanneer er een nieuwe en grondige stabiliteitsstudie voorzien is, vooraleer er ongelukken gebeuren. Stefaan Sintobin (VB) laakte het feit dat sportschepen Franky Demon (CD&V) beweerde dat er zich geen veiligheidsproblemen voordoen: “Het water sijpelt door het beton in de Noordtribune! Is dat misschien niet het geval in de hoofdtribune?”

Het oppositieraadslid vreesde dat het Jan Breydelstadion over twee jaar door de UEFA zal afgekeurd worden, waardoor Club zijn Europese matchen in een andere stad – Gent ?- zal moeten spelen: “Dat is niet alleen slecht voor ons internationaal imago, maar is ook een economische aderlating voor Brugse bedrijven. Beseffen de mensen die dit dossier al zestien jaar tegenhouden wel waarmee ze bezig zijn?”

Veiligheid

Raf Reuse (Groen) pleitte opnieuw voor een nieuw, gemeenschappelijk stadion voor beide ploegen op Jan Breydel: “Ik begrijp niet waarom CD&V zo halsstarrig vasthoudt aan de site van de Blankenbergse Steenweg. In het stikstofdossier kwam die partij op voor de toekomst van jonge landbouwers, maar in Sint-Pieters wil ze vele hectare landbouwgrond betonneren! Durf opteren voor een progressieve ruimtelijke visie die geen open ruimte meer aansnijdt!”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) antwoordde dat het Brugs stadsbestuur zijn verantwoordelijkheid neemt inzake de veiligheid van het Jan Breydelstadion: “In 2021 waren er controles met drones en werden de plaatsen met betonrot gefixeerd en hersteld. Na de paasvakantie is er een nieuwe grondige inspectie.”

UEFA-normen

“Veiligheid is één zaak, voldoende comfort bieden aan de fans én beantwoorden aan de strenge UEFA-normen is iets anders. De UEFA is bereid tot enige inschikkelijkheid, op voorwaarde dat ze zien dat er concrete plannen zijn voor een nieuw stadion. Nu moeten wij ons parkeerbeleid aanpassen en moet de Vlaamse regering een nieuwe omgevingsvergunning opstellen.”

“De kans bestaat dat er daar opnieuw tegen geprocedeerd wordt door dezelfde tegenstanders. Daarbij zitten mensen die ook ageren tegen de nieuwe brug in Steenbrugge, waarvan de plannen al van 1994 dateren! Hun vzw heeft dezelfde naam als de partij Groen, u hebt ons dus geen les te spellen! ”

“Waar gaan we naartoe? Twee mooie Brugse bedrijven willen zih vestigen in de Chartreuse in Sint-Michiels, maar aarzelen, omdat ze bang zijn dat er tegen hun omgevingsvergunning zal geprocedeerd worden. Zo jaag je Brugse bedrijven weg.”

“Hoe lang zal er nog Europees op Jan Breydel kunnen gespeeld worden? Dat hangt van de UEFA af. Hoe dan ook, uitwijken naar Gent is geen optie voor Club Brugge, de Ghelamco Arena is te klein. Het dichtste stadion van enige omvang is dat van Rijsel….”, aldus de burgemeester.

Stationsomgeving

Wat de toekomst van Cercle betreft, zei Dirk De fauw: “We houden vast aan de Blankenbergse Steenweg omdat dit een van de weinig resterende opties is. De Britse architect die voor Cercle gewagade plannen maakte voor het Kanaaleiland, geeft nu zelf toe dat die piste te moeilijk is. Maar er is wel nog grond beschikbaar in de ruime omgeving van het Brugse station. Samen met Cercle onderzoekt de Stad wat op die plek mogelijk is….”