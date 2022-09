Mobiele Wingene-app is klaar voor gebruik

Inwoners van de gemeente Wingene kunnen vanaf nu heel wat zaken regelen via de nieuwe mobiele Wingene-app. De nieuwe Wingene-app werd ontwikkeld in samenwerking met Mijn Burgerprofiel van Digitaal Vlaanderen.

Wingene behoort bij de pilootgemeenten en die gemeentebesturen konden een eigen variant van de mobiele app ‘Mijn Burgerprofiel’ uitbrengen. Vandaag vind je veel overheidsdiensten en persoonlijke gegevens op verschillende plaatsen. Denk maar aan het Groeipakket, een attest van gezinssamenstelling of fiscale attesten. “Door samen te werken met Vlaanderen kunnen we deze samenbrengen met onze gemeentelijke dienstverlening op één plek”, weet schepen van digitalisering Brecht Warnez. “Het is bovendien een extra kanaal om als gemeente zo bereikbaar mogelijk te zijn voor onze inwoners.”

In de app kunnen inwoners dus allerlei gegevens terugvinden of opzoeken. “Via de nieuwe app kan je al de overheidszaken opzoeken maar je kan er ook het lokale laatste nieuws vanuit onze gemeente volgen”, legt Brecht Warnez uit. “Je kan premies en vergunningen aanvragen, meldingen doen, een afspraak met één van de gemeentediensten regelen, het digitaal loket raadplegen waar je in enkele klikken attesten en certificaten aanvraagt of openingsuren en contactgegevens van de gemeentediensten raadplegen.”

De huidige app staat nog in zijn kinderschoenen en stap voor stap zullen nieuwe functies worden toegevoegd. De eerste grote update wordt in 2023 verwacht.

De Wingene-app is nu beschikbaar voor iOS en Android. Ga naar de Apple App Store of in de Google Play Store, geef je de zoekterm ‘Wingene’ in en download de app. Voor bepaalde handelingen moet je je aanmelden en dat kan veilig via itsme of met een beveiligingscode via sms of op je smartphone.

Wie problemen ervaart of vragen heeft kan alle informatie terugvinden op MijnBurgerprofiel.be. Via een filmpje wordt stap voor stap uitgelegd hoe alles in zijn werk gaat.