Minister voor landbouw Brouns maakt kennis met boeren uit de Westhoek

Vlaams parlementslid en Poperings schepen Loes Vandromme en de mensen van Boerenbond West-Vlaanderen nodigden de nieuwe minister van landbouw Jo Brouns uit in de Westhoek. Dinsdag 5 juli maakte hij kennis met boeren uit Poperinge en Ieper.

“Zelf is minister Brouns afkomstig uit het Limburgse Kinrooi, vlak aan de Nederlandse grens”, weet Vlaams Parlementslid en schepen uit Poperinge Loes Vandromme (CD&V). “Hoewel Kinrooi ook een heel landelijke gemeente met veel landbouwactiviteit is, kunnen onze Westhoek boeren hem toch nog het één en ander bijbrengen. Over de hopteelt bijvoorbeeld. Ook het bijzonder actuele stikstofdossier was uiteraard een belangrijk gespreksthema van de namiddag.”

Minister Jo Brouns (CD&V) hield eerst halt op het bedrijf van Kristof en Ellen Vanwalleghem-Derycke in Elverdinge. “Zij baten er een varkens- en akkerbouwbedrijf en worden hard getroffen door het nieuwe stikstofakkoord. De minister luisterde met veel aandacht naar hun persoonlijk verhaal en trok nadien ook de overall aan voor een rondleiding op het bedrijf”, legt Vandromme uit.

PAS

“We hebben niet de bedoeling om fors uit te breiden met ons bedrijf en we willen zeker meegaan in het verhaal van dierenwelzijn, ammoniakemmissievrije stallen enzovoort”, zegt Kristof Vanwalleghem. “Maar als je al kan en wil investeren in onze sector, dan moet je wel de nodige rechtszekerheid hebben voor de komende 20 à 30 jaar. Dat hebben wij op vandaag absoluut niet.” Ann-Sophie Decroos, regioconsulent voor Boerenbond, duidde de bredere stikstofproblematiek voor de hele regio aan de hand van kaartmateriaal.

Hop

Daarna werd een bezoek gebracht aan het hopbedrijf Belhop van Bart en Annebel Boeraeve-Vandenbroucke. De minister kreeg er een uiteenzetting over de hopteelt en de hedendaagse uitdagingen voor deze kleine sector. “Ondanks het feit dat de hopteelt zo beperkt is in Vlaanderen kunnen onze hopboeren toch rekenen op heel wat ondersteuning of maatwerk vanuit de overheid”, sprak Bart Boeraeve.

Hij verwees daarbij naar de bijzondere tewerkstellingsmaatregelen voor seizoensarbeiders in de hopteelt. “Maar ook naar het onderzoek en de begeleiding via Inagro, het onderzoekscentrum voor land- en tuinbouw van de provincie West-Vlaanderen”, vult Vlaams Parlementslid Vandromme aan.

“Tot slot maakte de minister ook tijd voor een rondetafelgesprek met de bestuursleden van de regioraad Boerenbond Ieper-Poperinge waar nog over verschillende thema’s gediscussieerd werd in een open en constructieve sfeer.” (LB)