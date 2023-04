Minister Van Quickenborne heel even redder op zee bij de VBZR: “Deze organisatie is van onschatbare waarde”

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) kreeg maandagmorgen hoog bezoek: minister van Noordzee en Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kwam er de vrijwilligerswerking van dichtbij bekijken, en beloofde ook zijn netwerken te zullen aanspreken voor de financiering van de nieuwe reddingsboot die momenteel gebouwd wordt.

“Deze organisatie, die niet alleen drenkelingen redt op zee maar ook ons maritiem milieu beschermt, is van onschatbare waarde. De gevaren bij zo’n reddingsactie op de Noordzee, waarbij er vaak moet uitgerukt worden bij 7 Beaufort, zijn niet te onderschatten. En het is tenslotte ook opmerkelijk dat de organisatie uit allemaal vrijwilligers bestaat die hiervoor geen enkele vergoeding vragen”, aldus de minister, die onder meer verwees naar de ramp met de Herald of Free Enterprise in ’87, waar de VBZR bij was. “In haar veertigjarig bestaan heeft deze organisatie al heel wat verwezenlijkt.”

Mee op zee

Van Quickenborne ging in een reddingspak mee op zee, waar hij een simulatie met een drenkeling bijwoonde. Hij beloofde daarna ook hulp voor de financiering van de nieuwe reddingsboot. “Ik ga mijn netwerken aanspreken: in het kader van ons Noordzee-beleid onderhouden we nauwe contacten met bedrijven. De Noordzee wordt immers meer en meer ook een economische bron van welvaart”, aldus Van Quickenborne.

Cheque van 100.000 euro

Vorige week kreeg de VBZR nog een stevige duw in de rug van Port of Antwerp-Bruges, die een cheque van 100.000 euro schonk voor de bouw van de nieuwe reddingsboot. Deze kost in totaal zo’n 1,2 miljoen euro en zou normaal gezien nog dit jaar in gebruik worden genomen.