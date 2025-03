Minister Hilde Crevits (CD&V) waarschuwt voor valse mails uit haar naam: “Wees waakzaam en ga hier niet op in”

Hilde Crevits, minister van Binnenlands Bestuur, Samenleven, Integratie & Sociale Economie (CD&V) waarschuwt op haar sociale media voor valse mails in haar naam die de ronde gaan. In die mails wordt er om geld gevraagd. Minister Crevits vraagt om niet op de oplichtingsmail in te gaan!

Politica Hilde Crevits is het laatste slachtoffer van phishingpraktijken. Oplichters gebruiken de naam van de Torhoutste minister om een mail naar mensen te sturen en daarin om geld te vragen. Daarom deelde minister Crevits nu een waarschuwing op haar sociale media. “Er circuleert een valse mail. Gelieve waakzaam te zijn en hier niet op in te gaan!”

Verschillende andere bekende personen, zoals Xavier Taveirne waren ook al het slachtoffer toen hun naam of foto gebruikt werd om geld af te troggelen. Maar ook West-Vlaamse gemeenten en steden kunnen niet aan de oplichters en hun phishingpraktijken ontsnappen.