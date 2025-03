Minister Crevits kondigt 200 extra sociale arbeidsplaatsen aan in Ieper: “67 daarvan zijn voor West-Vlaanderen”

Bij een bezoek aan Kringwinkel West in Ieper kondigde Vlaams minister Hilde Crevits aan dat er in West-Vlaanderen 67 jobs voor personen met een arbeidsbeperking bijkomen. De 5,5 extra jobs in Kringwinkel West zijn alvast broodnodig. “We merken dat de nood aan de tewerkstelling zeer hoog”, zegt directeur Dick Ghiesmans van Kringwinkel West.

In het kader van haar Ronde van Vlaanderen bracht Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) op donderdag 20 maart een bezoek aan Ieper. Eerst stond er een dialoog met het stadsbestuur op het programma. Daarna volgde er een bezoek aan de Kringwinkel West in Ieper. Voor de minister een interessant bezoek vanuit haar bevoegdheid Sociale Economie. Meteen kon ze ook goed nieuws aankondigen.

200 extra jobs

“Ik ben blij dat ik hier in Ieper kan aankondigen dat er in de Kringwinkel West 5,5 extra jobs mogen komen”, zegt minister Crevits. “Ze maken deel uit van bijna 200 extra jobs en een investering van 6 miljoen euro in Vlaanderen voor personen met een arbeidsbeperking die een bijkomende nood hebben aan ondersteuning op de werkvloer. Voor heel West-Vlaanderen gaat het om ruim 67 jobs. Met deze extra investering willen we personen met een arbeidsbeperking, en dus een grote afstand tot de arbeidsmarkt, de kans geven om hun talenten volop te ontplooien.”

“Ik hoop dat de plaatsen goed besteed zullen worden en dat jullie snel mensen zullen vinden. Maar het zal hier niet bij stoppen. Er zijn deze legislatuur nog 800 job te gaan. Het is een prachtige match om én zaken en goederen een tweede leven te geven én mensen die een afstand hebben op de arbeidsmarkt een kans te geven om zich waardevol te voelen door de job die ze uitvoeren.”

Collectief maatwerk

Kringwinkel West bestaat uit vier winkels (Ieper, Poperinge, Diksmuide en Veurne). “Met vrijwilligers erbij zitten we met ongeveer 90 mensen in de organisatie, van wie zestig op de payroll staan. Daarvan zitten zo’n veertig in het collectief maatwerk”, zegt directeur Dick Ghiesmans van Kringwinkel West. “Die 5,5 extra jobs zijn zeer welkom en vooral broodnodig. We merken dat de nood aan de tewerkstelling zeer hoog is. Die tewerkstelling heeft ook een positieve impact hebben op hergebruik.”

Groei kringwinkels

Kringwinkels in heel Vlaanderen hebben de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen, ook Kringwinkel West. “Wij verwachten dit jaar een omzet te halen van 1,4 miljoen euro, terwijl dat vorig jaar 1,2 miljoen euro was. De omzet gaat dus gestaag omhoog en dat is natuurlijk een wisselwerking. Als je goede mensen tewerkstelt zorgen die voor een aangename beleving voor de klanten, die op hun beurt zorgen voor meer centen. Heel dat vliegwiel draait door en door”, vervolgt Dick Ghiesmans. “Textiel en huisraad zijn onze populairste artikelen. Die twee samen vormen 60% van de omzet. Helaas is er geen evenwicht tussen de spullen die we krijgen en wat we verkopen. We vragen aan de mensen om herbruikbare spullen te brengen, maar natuurlijk zitten daar toch spullen bij die geen tweede leven kunnen krijgen. Die verdwijnen in de recyclagestroom of desnoods bij het afval. Bij ons zit de verhouding op ongeveer 60%. Dus als we 100 kilo spullen krijgen, kunnen we daar 60 kilo van verkopen.” (TOGH)