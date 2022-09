Mike Verslijpe versterkt het N-VA kabinet Kortrijk

Mike Verslijpe, de N-VA jongerenvoorzitter gaat aan de slag als kabinetsadviseur op het N-VA kabinet van de Kortrijkse schepenen Axel Ronse en Kelly Detavernier. De nieuwe kabinetsadviseur zal onder andere de lokale onderwijsdossiers opvolgen.

N-VA Kortrijk versterkt met Kortrijkzaan Mike Verslijpe (25) het kabinet. Mike gaat aan de slag als raadgever voor Axel Ronse, schepen van cultuur, en Kelly Detavernier, schepen van modern en nieuwe N-VA bestuur. Hij zal vooral focussen op de thema’s onderwijs en evenementen. Daarnaast ondersteunt hij ook de communicatie van beide schepenen.

“Ik ben vooral heel dankbaar dat ik deze kans krijg van Axel en Kelly. Ik heb dan ook geen seconde getwijfeld en hoop mijn stempel te kunnen drukken op de uitdagende lokale dossiers, en zo Kortrijk naar een hoger niveau te tillen”, zegt Mike Verslijpe.

Mike heeft jaren beroepservaring in de logistieke sector. In zijn vrije tijd is Verslijpe met politiek. Als jarenlang lid van N-VA zette hij in 2019 de stap naar de jongerenafdeling ‘Jong N-VA 1302 ‘van N-VA in Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en Zwevegem, waar hij sinds 2021 voorzitter van is. Nationaal is Mike eerder dit jaar verkozen tot nationaal ondervoorzitter van Jong N-VA.