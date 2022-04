Michelle Lombaert uit Beveren is de voorzitter van Jong VLD West-Vlaanderen

Michelle Lombaert is sinds kort de voorzitter van Jong VLD West-Vlaanderen. De Roeselaarse kreeg de politiek met de paplepel ingegoten. Op haar twaalfde ging ze al mee op campagne met papa Marco. Nu wil ze mee het verschil maken.

Michelle Lombaert (22) is de dochter van Marco Lombaert en Hannelore Vandenberghe, met Robbe en Ruben heeft ze twee broers. Momenteel studeert ze sociaal werk, afstudeerrichting personeelswerk. “Aan Vives Kortrijk, het is de bedoeling om dit jaar af te studeren. Het is mijn ambitie om ooit als zelfstandig HR-consultant aan de slag te gaan, tot dan hoop ik zoveel mogelijk ervaring op te doen”, begint ze te vertellen.

Die studies combineert Michelle met haar politieke engagementen, onder meer als ondervoorzitter van Jong VLD Roeselare én als voorzitter van Jong VLD West-Vlaanderen. “Mijn papa, Marco Lombaert, kwam in 2012 op voor de gemeenteraadsverkiezingen en stond in 2014 op de Vlaamse lijst. Het was voor mij de eerste kennismaking met de politiek. Ik ging mee op campagne en heb heel veel mensen leren kennen. De interesse was er toen al en onbewust heeft het mee campagne voeren iets in mij losgemaakt. Ondertussen is de politiek uitgegroeid tot een passie waar ik mijn energie in kwijt kan. Mensen ontmoeten, luisteren, in discussie gaan en de mensen proberen te helpen, dat is echt iets voor mij.”

Jongste kandidaat

In 2018 kwam ze voor het eerst zelf op, meer bepaald op de provincieraadsverkiezingen. “Ik was toen de jongste kandidaat die opkwam. Het was een intensieve periode in combinatie met school, maar het was het allemaal waard. Ik hoopte op 2.000 stemmen, maar uiteindelijk waren het er nog een pak meer. Het was boven de verwachtingen en een boost om verder te doen.”

“Het was en is mijn doel om me te engageren voor de vele jongeren, op die manier ben ik in 2019 opgekomen voor het nationaal bestuur van Jong VLD en later stapte ik in het bestuur van Jong VLD West-Vlaanderen waar ik enkele maanden geleden verkozen werd tot voorzitter. Ik wou een nog grotere rol spelen, met succes. We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen in 2024. We hebben veel talent, het is aan ons om dat te laten groeien en elkaar te versterken. Ik zie mijn rol vooral als de verbindende figuur, allemaal in een open sfeer. Als er iets is, dan kunnen de leden altijd bij mij terecht en dan hoeft het niet altijd over politiek te gaan”, aldus Michelle.

Het is niet altijd simpel om school, politiek en atletiek te combineren

“Met mijn 22 ben ik nog altijd erg jong, maar ik sta mijn mannetje en doe veel. Wat de toekomst brengt, zien we nog wel. Al ben ik er al volop over aan het nadenken. Ik hoop mijn inzet ooit om te zetten in een mandaat, maar ik weet nog niet op welk niveau. Of het nu federaal, Vlaams of hier in Roeselare is, dat moet de komende periode duidelijk worden.”

Naast haar studies en politieke bezigheden werkt ze in het weekend nog bij in ‘t Katelijnenhof in Beveren én ze is erg actief in de atletiek. “Dat is mijn uitlaatklep. Vroeger liep ik lange afstanden en deed ik de werpnummers. Door een knieoperatie moest ik even stoppen, nu focus ik me op de werpnummers. Ik ben nu ook trainer, allemaal fijn om te doen.”