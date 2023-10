Michel Van den Brande flirt met Vlaams Belang na gesprek met Tom Van Grieken: “Ik was onder de indruk”

Dat Jean-Marie Dedecker z’n karretje weer achter N-VA hing, is ook een streep door de rekening van bekende stellingbouwer Michel Van den Brande. Die had immers gehoopt op een plekje op Lijst Dedecker in ’24. Ondertussen lijkt hij zijn pijlen op Vlaams Belang gericht te hebben…

“Ik was toch ook eerst wat ontgoocheld ja”, zegt Van den Brande. “Maar ik heb dan naar Villa Politica gekeken, en ergens geef ik hem nu wel gelijk. Vergeet niet dat Jean-Marie ondertussen 71 jaar is hé. Alle begrip ook voor zijn vrouw Christine: de heropstart van LDD zou tenslotte ook betekenen dat hij weer zoveel meer van huis weg zou zijn om campagne te voeren”, klinkt het.

Naar Vlaams Belang?

Van den Brande, die straks te zien is in ‘The Sky Is The Limit All Stars’, kijkt nu richting Vlaams Belang. “Toen hij in mei te voet van Oostende naar Brussel trok onder de slogan ‘Doe ze Luisteren’, heeft Tom Van Grieken mij gecontacteerd en spraken we in Blankenberge af voor een verkennend gesprek. Ik moet zeggen dat hij bij mij een heel goede indruk naliet”, klinkt het. Een eigen lijst opstarten ziet Van den Brande niet zitten. “Maar het kriebelt dus nog altijd wel om in de politiek te gaan. Hedde vorige week sjoemelpoedel (hij verwijst naar Sihame El Kaouakibi, red.) gezien in ’t Vlaams parlement? Zum kotzen…”