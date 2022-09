Meulebeke stapt mee in online deelplatform Welbi: “Streven naar een beleid op maat met kwalitatieve en optimale dienstverlening als doel”

De gemeente Meulebeke zet de schouders onder het online deelplatform Welbi, een initiatief van zorggroep Curando. Het deelplatform laat toe om eenvoudig en automatisch verzekerd helpende handen in de buurt te vinden of zelf aan te bieden.

Schepen Gunst, woonzorg- en dienstencentrum: “We streven naar een beleid op maat van onze inwoners met een kwalitatieve en optimale dienstverlening als streefdoel. Welzijn en gezondheid zijn twee stevige pijlers waarop onze gemeente rust. Mede dankzij Welbi kunnen we een zorgzekere toekomst voor onze senioren garanderen.”

Lissa Boone van Welbi: “We willen vooral de mensen langer en beter in hun vertrouwde thuisomgeving laten wonen. Wij bieden dus tal van ondersteuning voor personen vanaf een leeftijd van 16 jaar: vervoer, klusjes, babbel, oppas, digitale ondersteuning en shoppen. Wie hulp biedt, kan minimum 2 euro en maximum 13 euro per uur vragen. De hulpvragers betalen, naast de vergoeding aan de hulpaanbieder, een bijkomende vergoeding van 2 euro per uur voor de kosten van verzekering, administratie en btw.”

Evy Ameele van Welbi: “Naast het digitaal platform (hallo@welbi.be) hebben we ook fysieke Welbipunten. Momenteel is het dichts bijzijnde in Mariaburcht Dentergem, maar straks zal er ook één zijn in Meulebeke. Telefonisch zijn we te bereiken op 078/05.08.48.”