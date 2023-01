Meulebeke klinkt het op het nieuwe jaar: “Een verandering vraagt ook een aanpassing”

Dinsdag 17 januari 2023 werden alle alle gebruikers van het lokaal dienstencentrum Ter Deeve uitgenodigd om te klinken op het nieuwe jaar. Alle clubleden, vrijwilligers, maaltijdgebruikers, bewoners van de serviceflats en leden MMC konden om 14.30 uur of om 18.30 uur hun nieuwjaarswensen over maken.

Het was burgemeester Dirk Verwilst die de aanwezigen welkom heette. Hierbij had hij ook aandacht voor de sluiting van de keuken. Volgens de burgervader stak de gemeente per aangeboden maaltijd 7 à 8 euro toe. Dit leidde tot een aanzienlijk tekort zodat er besloten werd een beroep te doen op een externe traiteur. “Onze uitdaging blijft om hier een betaalbare maaltijd aan te bieden. We willen een positief verhaal met jullie als ambassadeur. Een verandering vraagt nu eenmaal een aanpassing, maar wij luisteren naar jullie en sturen dan ook bij. We zijn verantwoordelijk voor elkaar.”

Hij kondigde ook aan dat de cafetaria op alle feestdagen terug open zal zijn. Daarna werd op de muziek van Rudi uit Meulebeke de dans ingezet.