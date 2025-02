Mesen wil aan zijn straatnamen sleutelen

Er waait een frisse wind door Mesen : heel wat zaken worden ‘à jour’ gezet in de komende maanden. Zo ook de straatnamen, dat werd gisteren op de gemeenteraad duidelijk. Burgemeester Sandy Evrard : “We hebben in Mesen wel wat stukken straat die geen naam hebben, of ten minste toch geen officiële naam, waardoor ze niet terug te vinden zijn op Google Maps. Maar we hebben ook ronduit verwarrende situaties, waardoor de hulpdiensten soms vertraging oplopen. Dat willen we wegwerken.”

Zo bijvoorbeeld de verwarring rond de Vier Koningenstraat. De Gewestweg N314 in feite, die over vrije lange afstand de grens vormt tussen Mesen en Wijtschate. In de dorpskom heet die aan Mesense zijde Steenstraat en aan Heuvellandse kant Komenstraat, maar verderop is het dan aan Mesense kant Komenstraat en aan de overkant Vier Koningenstraat. Terwijl de Vier Koningenstraat in Mesen daar dan een onbenullig zijstraatje van is dat naar de Waastenstraat loopt. Volgt u nog ?

Dergelijke situaties zullen nu systematisch in kaart worden gebracht. Burgemeester Sandy Evrard (MLM) : “We gaan ook de straten of stukken in het verlengde van een straat oplijsten die geen officiële naam hebben en dan kijken welke naam we die kunnen geven. Daarbij zouden we de folklore ook een stuk kunnen laten herleven. Iedereen in Mesen weet waar het Nunnestraatje ligt bijvoorbeeld, of het Ganzestraatje, maar je vindt het op geen enkele kaart terug.” Eens de oplijsting van de mankementen in de huidige situatie rond, zal dan in de richting van een aantal deskundigen gekeken worden om voorstellen te doen voor de nieuwe namen. Ook de cultuurraad zal hier zijn zegje in hebben.

Ook in deze nieuwe bestuursperiode zullen er in Mesen weer enkele stedelijke adviesraden worden opgericht : de jeugdraad, de cultuurraad en de seniorenraad. Er wordt alvast een oproep gelanceerd naar kandidaten. Voor de jeugdraad moeten de leden tussen de 15 en de 30 jaar zijn. Verenigingen die een toelage krijgen van de stad, zullen een vertegenwoordiger moeten aanduiden die zich engageert om regelmatig aanwezig te zijn.

Nieuwe tarieven op gemeentehuis

De gemeenteraad keurde ook een nieuw retributiereglement goed op de administratieve prestaties en de afgifte van administratieve stukken. In wezen verandert er niet zoveel, maar de tekst van het reglement wordt in die zin gewijzigd dat er voortaan niet telkens een nieuw reglement moet worden gestemd als de hogere overheid haar tarieven wijzigt. Burgemeester Evrard : “We willen niet overreglementeren en we willen niet in de zakken van de burger zitten, dat zijn onze twee grote principes. We blijven bij het principe dat we voor documenten als bijvoorbeeld een identiteitskaart de prijs doorrekenen die we zelf moeten betalen aan de hogere overheid, vermeerderd met een administratiekost van 5 euro. De nieuwe toeristische kaart die we gaan maken zullen we verkopen aan kostende prijs. Een fotokopie nemen op het stadhuis blijft gratis voor de verenigingen, de gewone burger krijgt de eerste vijf kopieën gratis, daarna is het 10 cent (of 40 cent voor kleur) per kopie. En… trouwen blijft gratis in Mesen, alleen het trouwboekje moet worden betaald als men er een wenst. “Bovendien kan men in Mesen nog altijd trouwen op een dag naar keuze (behalve de zondag dan), en we bieden zelfs nog een kleine receptie aan !”, glunderde de burgemeester.

Nieuwe verkeersreglementen

En Mesen maakt ook werk van een systematische analyse van de verkeersborden en verkeersreglementen op zijn gemeentewegen, want ook hierin zijn er in de loop der jaren hier en daar wel wat voorbijgestreefde situaties ontstaan. Twee gemeentearbeiders zijn in de voorbije weken op pad gestuurd om straat per straat onder de loep te nemen, en waar nodig zullen stap per stap ook nieuwe reglementen worden uitgevaardigd. Zoals in de Korte Mooiestraat, waar het beurtelings parkeren wordt afgeschaft en er enkel nog zal kunnen worden geparkeerd aan de kant van de pare huisnummers. “Een beslissing die wordt genomen in overleg met de bewoners”, aldus nog de burgemeester. “Ook dat is een principe dat we zoveel mogelijk willen hanteren, zo bijvoorbeeld ook als straks de Rijselstraat aan de beurt komt.” De nieuwe situatie in de Korte Mooiestraat gaat in van zodra de borden beschikbaar zijn.