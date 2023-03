Menen kiest met participatieavonden voor nieuwe aanpak: “Mensen willen meer inspraak en willen ook duidelijke signalen ontvangen dat er naar hun mening wordt geluisterd”

‘Vraag niet alleen wat Stad Menen voor jou kan doen. Vraag ook wat jij voor Stad Menen kan doen!” Met een eigentijdse twist wordt de cultslogan in de grensstad nieuw leven ingeblazen en wordt ook de burger rechtstreeks bij het bestuur betrokken. Met de komst van Super Thursday krijgen Menenaars rechtstreeks inspraak in niet minder dan acht thema’s en projecten.

Modern, hip en erg experimenteel. Met Super Thursday stapt het stadsbestuur af van de bekende en vaak vastgeroeste paden en wil het de burger meer gaan betrekken bij het reilen en het zeilen van de stad. “We moeten vanuit het bestuur onze relatie met de Menenaars durven herzien”, klinkt het bij schepen van Participatie Kasper Vandecasteele (Vooruit).

“De tijden dat ze enkel maar passieve klanten waren, die eens om de zes jaar hun stem mochten laten horen, zijn definitief voorbij. Mensen willen meer inspraak en willen ook duidelijke signalen ontvangen dat er naar hun mening wordt geluisterd. Het was voor ons het signaal dat we een nieuwe en moderne aanpak uit onze mouw moesten schudden.”

Participatieavonden

Die nieuwe aanpak komt er in de vorm van participatieavonden, die meteen ook een erg hippe naam kregen. “Super Thursday, geïnspireerd door het wereldberoemde Amerikaanse event Super Tuesday”, legt de schepen uit. “Op donderdag 30 maart om 19 uur kunnen alle Menenaars ouder dan 14 jaar aanschuiven aan een van de acht tafels die we in het CC zullen opstellen. Daar zullen ze, in bijzijn van mensen die bij de stedelijke diensten werken, hun visie en hun plannen letterlijk op tafel kunnen gooien.”

“Van het organiseren van een wereldkeuken tot nieuwe acties voor de handelaars of zelfs de uitwerking van de Wieltjesfeesten? Het zijn maar enkele voorbeelden van zaken die er rechtstreeks kunnen worden besproken. De aanwezigheid van onze mensen is niet om onze wil door te drukken maar wel om de haalbaarheid van alle voorstellen af te toetsen. Mocht iemand plots vragen om zes gebouwen te slopen, dan kan een verantwoordelijke van die dienst meteen duidelijk maken dat zoiets zomaar niet kan.”

Sprong in het duister

Een sprong in het duister voor het stadsbestuur en een radicale ommezwaai van de bekende manier van besturen. De schepen kijkt er alvast positief naar uit. “Feit: het is een experiment en niemand die nu reeds kan beweren dat het een succes zal zijn of zal falen”, sluit hij af.

“Niemand deed het ons ooit voor, maar ik ben ervan overtuigd dat de Menenaars deze kans zullen aangrijpen om mee te kunnen werken aan een betere stad. We hebben er trouwens voor gezorgd dat het een aangename avond wordt. Mensen offeren hun weinige vrije tijd op en dan moet dat niet stoffig en saai zijn. Naast boeiende dialogen aan de thematafels zullen we er ook voor zorgen dat de bar rijkelijk gevuld zal zijn.”