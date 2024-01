Melissa Depraetere (Vooruit) wil politieke advertenties op sociale media verbieden

Vooruit pleit voor een volledig verbod op advertenties van politieke partijen op sociale media. Dat staat in een wetsvoorstel dat voorzitster Melissa Depraetere vorige week heeft ingediend in de Kamer.

Volgens het jaarlijkse AdLens-rapport gaven de politieke partijen vorig jaar in totaal 6 miljoen euro uit aan politieke advertenties op Meta (Facebook en Instagram). Dat was een miljoen euro meer dan het jaar voordien. Vlaams Belang en N-VA waren met voorsprong de koplopers. Samen gaven ze ruim de helft van het totale bedrag uit aan politieke advertenties.

De hoge uitgaven door partijen in ons land is niet nieuw. Onze partijen prijken zelfs bovenaan Europese ranglijsten. Het wetsvoorstel van Kamerlid Depraetere is dan ook geen reactie op de cijfers die dinsdag bekend raakten. Het is volgens haar logisch dat partijen hun standpunten en voorstellen delen via sociale media. “De grootteorde van de bedragen die vandaag aan socialemedia-advertenties worden besteed, is volstrekt abnormaal”, luidt het.

Verbod

Groen pleitte dinsdag voor een uitgavenplafond, maar dat gaat voor de socialistische voorzitster niet ver genoeg. Zij pleit voor een verbod op betaalde advertenties op sociale media, en dat zowel binnen als buiten de sperperiode in de aanloop naar verkiezingen, wanneer al striktere regels gelden.

Adverteren via drukwerk, radio of televisie moet voor Depraetere wel mogelijk blijven. Volgens haar hanteren socialemediaplatformen niet dezelfde kwaliteits- en transparantievereisten als radio en tv. Bovendien maken ze gebruik van algoritmes en methodieken die een groot risico op desinformatie, psychologische beïnvloeding en misleiding in zich dragen. “Het is niet verantwoord dat partijen of politici een dergelijke beïnvloeding via zulke platformen kunnen kopen”, luidt het.