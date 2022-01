Melissa Depraetere (Vooruit) pleit voor insolventiefonds bij faillissement energieleverancier: “We moeten de consument beter beschermen”

Om consumenten te beschermen bij een mogelijk faillissement van een energieleverancier, moet een insolventiefonds in het leven geroepen worden. Op die manier kan het bedrag dat bij de voorschotten te veel werd betaald, aan de klant teruggestort worden. Federaal parlementslid Melissa Depraetere (Vooruit) legt dit voorstel op tafel.

Heel wat gezinnen hadden, na het afleggen van de V-test van de VREG, een contract afgesloten bij de Vlaamse Energieleverancier. “Veel klanten hadden een contract met een vast tarief en moesten nog hun eindafrekening krijgen”, klinkt het bij Melissa Depraetere (Vooruit). “Een pak onder hen heeft per maand meer betaald dan wat ze verbruikt hebben. In dat geval zouden ze dus geld moeten terugkrijgen.”

De consumenten worden nu, na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier, aangeraden om een aangifte van schuldvordering in te dienen bij de curator. “De consument betaalde vaak veel te hoge voorschotten in laatste maanden – meer betalen dan verbruiken – maar is de laatste in de rij bij schuldeisers. De kans dat ze dit geld terugzien is niet groot: de overheid en banken zien als bevoorrechte schuldeisers eerst hun centen terug.”

82 klachten in West-Vlaanderen

Gezien het bedrijf het faillissement heeft aangevraagd, vallen de klanten voor maximaal zestig dagen onder een noodtarief van de netbeheerder Fluvius. “Dit tarief moet stroom garanderen, maar is tegelijk ook erg duur. Daarnaast moeten ze op zoek naar een nieuw contract, terwijl de prijzen hoger dan ooit zijn. Zo zijn ze dus 3 keer getroffen.”

In West-Vlaanderen alleen al werden 82 klachten ingediend bij de Ombudsdienst Energie over de Vlaamse Energieleverancier, stelt het federaal parlementslid. “Het merendeel gaat over de eenzijdige verhoging van voorschotten en de wijziging van vaste naar variabele contracten. Het werkelijk aantal getroffen klanten ligt veel hoger en dan spreken we hier nog maar over één kleine energieleverancier. Gezien de huidige prijsstijgingen valt het niet uit te sluiten dat ook andere leveranciers failliet zullen gaan en er dus nog meer consumenten het slachtoffer zullen worden. Ook in Nederland zien we dat fenomeen.”

“De federale overheid moet daarom het voortouw nemen om de consument beter te beschermen tegen dergelijke faillissementen. Door de energieleveranciers te verplichten een insolventiefonds aan te leggen, kunnen we er voor zorgen bij een faillissement het bedrag dat te veel betaald werd bij de voorschotfacturen, terugbetaald wordt aan de getroffen klant. Een dergelijk fonds bestaat al voor de bescherming van reizigers, dit moet ook op vlak van energie mogelijk zijn.”

420 euro van rekening gehaald

Klanten van de failliete Vlaamse Energieleverancier reageren teleurgesteld en kwaad. Onder meer alleenstaande mama Sarah Verhaeghe (28) uit het Rekkem en was slachtoffer van het faillissement.

“Het straffe is dat ik vanwege verbouwingen zelfs nog niet in mijn huis heb gewoond en er dus op rekende zowat het hele bedrag voor gas en elektriciteit te zullen terugkrijgen”, zegt Sarah. Zij had het faillissement niet zien aankomen. “In november hebben ze zelfs nog 420 euro via domiciliëring van mijn rekening gehaald, terwijl ze het toen toch al moeten hebben geweten. Misschien ben ik ook wel een beetje te naïef geweest, met zo’n kleine leverancier en zulke lage prijzen.”