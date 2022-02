Marthe (17) uit Wakken neemt deel aan top Europees jongerenparlement: “Ik droom van een rol in het Europees parlement”

Tussen 5 en 13 maart ruilt Marthe Vankeirsbilck (17) Wakken voor negen dagen in voor het Servische Novi Sad. Met een delegatie van tien Vlaamse jongeren zal ze er deelnemen aan de top van het Europese jongerenparlement.

Marthe volgt Grieks-Latijn in het zesde middelbaar van het Guldensporencollege in Kortrijk en naast filosofen als Aristoteles en Plato wekte ook de Europese politiek haar interesse. “Ik vind democratie een heel interessant gegeven”, vertelt Marthe. “Van thuis uit zijn we heel open minded en geëngageerd en ik ben geboeid door de Europese culturen. Op die manier heb ik een passie ontwikkeld voor de Europese politiek en die blijft maar groeien.”

Toen ze op school een keuzevak rond het Europese jongerenparlement opnam, kwam dat allemaal nog eens in een stroomversnelling terecht. “In dat vak kregen we bepaalde thema’s aangereikt waarover we in groep moesten debatteren. De conclusies ervan moesten we dan voorstellen in een grote digitale meeting met scholen van over heel Europa.”

Uit die Belgische deelnemers maakte de Belgische tak van het European Youth Parliament uiteindelijk een selectie en samen met zeven schoolgenoten was Marthe bij de gelukkigen.

Binnenkort is het zo ver en trekt ze naar Servië. “Ik kijk er enorm naar uit. Ik zal achteraf wel een week school moeten inhalen, maar dat is het waard.” De jongeren zullen er onder meer debatteren over prangende en actuele Europese thema’s. “Het is eigenlijk meer een soort diplomatiek overleg dan echt politiek”, zegt Marthe. “Je leert op zo’n sessies namelijk vooral onderhandelen. Dat is ook nodig, want je komt samen met een grote groep mensen met allemaal erg gevarieerde ideeën en andere achtergronden. Politiek gekleurd is de bijeenkomst niet. Er zullen mensen van het volledige politieke spectrum aanwezig zijn.”

Marthe zelf mag met haar groepje aan de slag met het thema ‘de paradox van de democratie’. “Daarbij moeten we op zoek gaan naar de problemen en bedreigingen van de democratie en naar mogelijke oplossingen.”

Praten met Wilmès

Ze is ook niet aan haar proefstuk toe, want Marthe nam vorig jaar ook al deel aan het Benelux Youth Forum. “Dat was gelijkaardig met wat ons nu te wachten staat, zij het wel iets kleinschaliger. Al was het nog steeds een fantastische ervaring. Zo maakte minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) toen uitgebreid de tijd om met ons te praten. Ik hoop dat we deze keer de kans zullen krijgen om met Europese parlementariërs te spreken.”

Plaveit dit alles dan ook de weg naar een lokale politieke carrière? “Ik sluit het niet uit, maar ik droom toch meer van een rol in het Europees parlement, zoals Ursula von der Leyen. Zij is echt mijn rolmodel”, besluit Marthe die volgend jaar politieke wetenschappen of European Studies wil gaan studeren.

(TM)