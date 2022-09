Maaike De Vreese grijpt (opnieuw) naast ondervoorzitterschap N-VA

De Brugse politica was nochtans de gedoodverfde favoriet om in de voetsporen te treden van Valerie Van Peel. Lieve Truyman uit Temse werd verkozen tot nieuwe ondervoorzitter van N-VA.

Nadat Valerie Van Peel had aangekondigd een punt te zetten achter haar ondervoorzitterschap en Lorin Parys naar de Pro League trok, was Maaike De Vreese, gewezen kabinetsmedewerkster en vertrouweling van Theo Francken, de gedoodverfde opvolger.

Op de verkiezing zaterdagmiddag werd echter gekozen voor Lieve Truyman (41). Zij is al sinds 2013 schepen in Temse en heeft sinds 2014 een zitje in de partijraad. Ze is ook ondervoorzitter van N-VA Waasland. Lieve haalde het op de partijraad met 54 procent van de stemmen van Vlaams parlementslid Maaike De Vreese. Truyman volgt als ondervoorzitter Valerie Van Peel op, die in juni haar afscheid aankondigde. Truyman vormt samen met Steven Vandeput het nieuwe ondervoorzittersduo bij N-VA.

Meer voet aan de grond

Een domper voor De Vreese, die eerder al erg nipt de duimen moest leggen voor Steven Vandeput. Nochtans was De Vreese geen onlogische keuze geweest, want de N-VA hoopte ook meer voet aan de grond te krijgen in West- en Oost-Vlaanderen, waar de partij niet zo sterk staat als in pakweg Antwerpen.

De Vreese is al sinds jaar en dag een poulain van Theo Francken. Lees hier het dubbelinterview met de twee begin dit jaar in De Krant van West-Vlaanderen. De Brugse politica was niet aanwezig op de verkiezing. Ze volgt momenteel een internationaal programma in de Verenigde Staten. Ze heeft nog niet gereageerd op het nieuws.