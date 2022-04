Lucas Vandenbussche voorzitter bij Jong CD&V Roeselare, Thierry trekt de senioren

CD&V Roeselare kent zijn nieuwe geledingenvoorzitters. Met enkele bekende en enkele nieuwe gezichten heeft de partij een sterk team met een gezonde combinatie van verjonging, vernieuwing en ervaring.

Sander Braeye verlengt zijn voorzitterschap en is daar best blij mee: “De pandemie heeft het niet gemakkelijk gemaakt om als voorzitter initiatieven te kunnen nemen. Het doet me deugd dat ik die kans opnieuw krijg en ik wil daar ook voluit voor gaan. Samen met de voorzitters van onze jongerenafdeling, senioren en Vrouw & Maatschappij kiezen we ervoor om volop de kaart te trekken van ontmoeting met leden, nieuwe leden en niet-leden. We willen de partij verder ontwikkelen als absolute stadspartij en gaan dus graag in dialoog met alle Roeselarenaars.”

De nieuwe man aan het roer van de zilveren vloot bij CD&V Roeselare is Thierry Bouckenooghe. Je kan hem ondertussen kennen als nieuw gemeenteraadslid. Thierry is ook dé trekker van de wijkwerking Groenpark. “Mensen die me goed kennen weten dat ik het Samenleven in Roeselare van dichtbij volg en daar wel frisse ideeën rond heb. Vandaar ook mijn engagement in Groenpark, waar ik reeds meer dan 40 jaar meebouw aan dat warm verhaal ‘Uw wijk. Onze passie’. Met die gedrevenheid en het enthousiasme mag je me straks verwachten om met de Zilveren Vloot koers te zetten.”

Powervrouwen

Sharon Linclau verlengt haar trekkersrol bij Vrouw & Maatschappij Roeselare. “Met Vrouw & Maatschappij willen we verder op pad om te luisteren naar uitdagingen en bezorgdheden die vrouwen in onze maatschappij zien en hebben. Met de powervrouwen binnen onze afdelingen hebben we een heel sterk team om ook in Roeselare het verschil te maken en thema’s te blijven aankaarten en bespreekbaar te maken.”

Lucas Vandenbussche is het nieuwe gezicht bij Jong CD&V Roeselare. “Jong CD&V moet een forum creeëren waar iedere Roeselaarse jongere zijn stem mag en kan laten horen. Ik vind het belangrijk om mensen te ontmoeten en mee na te denken hoe we een stad kunnen waarmaken op maat van onze jongeren” aldus de prille twintiger en masterstudent Rechten.

Burgemeester Kris Declercq werd opnieuw verkozen als voorzitter voor CD&V West-Vlaanderen.

Sterk team

“Een sterk team”, besluit voorzitter Sander Braeye, “ik voel veel goesting bij de verschillende voorzitters en geledingen om er snel en goed in te vliegen. En dat doen we ook meteen. We hebben wel wat schade in te halen en komen stilaan weer op dreef met verschillende ontmoetingsmomenten voor onze leden en de CD&V-fractie in de gemeenteraad.” De kalender van CD&V-Roeselare staat ondertussen opnieuw goed vol, met klassiekers als ‘Kris zomert’ en ‘Kris Nieuwjaart’, maar er zijn ook nog enkele nieuwe initiatieven. Sander Braeye: “We gaan ook verrassend uit de hoek komen, er staan eeen aantal nieuwe dingen op onze planning waarvoor we volop aan het voorbereiden zijn. Binnenkort meer nieuws daarover!”