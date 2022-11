Loonindexering en vele Europese matchen van Club Brugge doen personeelskosten van lokale politie fiks stijgen

De indexering van de lonen van de 500 agenten zal de Brugse stadskas volgend jaar zeker al 3,35 miljoen euro extra kosten. Dat bleek tijdens de gemeenteraad maandagavond. Onder meer het vele weekendwerk en de vele Europese voetbalmatchen van Club Brugge doen de personeelskosten fiks stijgen, net als de loonindexering.

De Brugse politiebegroting voor 2023 bedraagt 57,31 miljoen euro. Twee derden wordt gefinancierd door Brugge, één derde door de federale overheid. Maar liefst 78 procent van dat bedrag gaat naar personeelskosten. Voor volgend jaar worden die geraamd op 44,4 miljoen euro. Een stijging met 3,35 miljoen wegens de loonindexering, het vele weekendwerk en de Europese voetbalwedstrijden in deze centrumstad.

Personeelstekort

En toch slaagt Brugge er niet in om haar korps volledig te bemannen en het kader volledig in te vullen. “Er is een chronisch personeelstekort”, stelt raadslid Pascal Ennaert (Vooruit). Raf Reuse (Groen) pleit voor een herwaardering van de functie van wijkagent.

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is er een grote uitstroom van personeel door pensionering én door non-activiteit voorafgaand aan het pensioen. Voor Geert Van Tieghem (N-VA) is veiligheid een basisrecht, hij wijst op de stijgende criminaliteit. Net als Stefaan Sintobin (VB) laakt hij het feit dat de federale regering eerder gedane loonbeloftes heeft verbroken en het sociaal akkoord van de politie niet uitvoert.

Harddrugs

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) wijst erop in Brugge enkel de cybercriminaliteit stijgt: “Bij druggebruikers treffen we wel vaker harddrugs aan.”

De lokale politie zal volgend jaar 2,74 miljoen euro investeren in een betere wijkwerking en de verfijning van de communicatie. “Conform aan het zonaal veiligheidsplan is de strijd tegen de drughandel en de eigendomsdelicten prioritair voor onze politie. Belangrijk is ook de investering in een nieuw gemeentehuis in Sint-Andries, waar ook deze wijkafdeling van de politie wordt ondergebracht”, aldus Dirk De fauw.