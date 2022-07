Zwevegem Vooruit heet voortaan Nu.Zwevegem

De politieke beweging ‘Zwevegem Vooruit’ bestaat niet meer. Voortaan spreken we van Nu.Zwevegem. De partij wil vooral de nadruk leggen op ‘nu’ en wil meer participatie met de burger.

Zwevegem Vooruit kende enkele maanden voor de verkiezingen in 2018 zijn ontstaan. De beweging ‘Vooruit’ kon voet aan grond zetten in heel wat gemeenten. Ook in Zwevegem haalde men een zitje in de gemeenteraad, weliswaar bij de oppositie.

“Sinds 2018 hameren we er op dat inspraak en participatie van de inwoners een must is voor de politiek van de toekomst. We wilden iets laten bewegen en deden dit toen onder de naam ‘Zwevegem Vooruit’.”, zegt woordvoerder Freddy Vannieuwenborgh. “Te veel krijgen we te horen dat politiek te ver van de burger staat. En inderdaad, wat we de laatste jaren in Zwevegem en haar deelgemeenten zien, kan je geen participatie noemen. Het wordt hoog tijd dat we hierin verandering zien.”

Beslissing versneld

De naamsverandering heeft vooral te maken met het feit dat de socialistische partij zijn naam veranderde van Sp.a naar Vooruit. “Dat heeft inderdaad onze beslissing versneld. Wij willen duidelijkheid voor de kiezer, zowel in het stemhokje als de dagen daarbuiten.”

Volgens Freddy Vannieuwenborgh blijft men een partij zonder politieke kleur, waarbij politiek vanuit de burger moet gevoerd worden en participatie daartoe de belangrijkste troef is.”

Meteen maakte men ook enkele standpunten bekend. Zo wil men vooral inzetten op participatie, afbouw van de schuldenlast van de Zwevegemnaar, de herwaardering van de advies-, dorps- en wijkraden en wil men meer samenwerking met de burger.

