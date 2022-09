Zwevegem krijgt als eerste Label Sportbedrijf

De gemeente Zwevegem heeft als eerste in West-Vlaanderen het Label Sportbedrijf gekregen. De gemeente zet sterk in op bewegen en gezondheid en die inspanningen werden erkend door Sport Vlaanderen.

Om kans te maken op het label moet men aan heel wat zaken voldoen. Zo moet men een beweeg- en sportambassadeur hebben, initiatieven nemen omtrent woon-werkverkeer, het organiseren van verschillende initiatieven om medewerkers aan te zetten tot sporten en bewegen, enz…

“We zijn heel trots dat we dit label in ontvangst mochten nemen. Een van onze initiatieven is ‘Beweegstunt@sportpunt’ waar de sportdienst over de middag sportlessenreeksen organiseert voor eigen personeel, maar ook voor werknemers van bedrijven uit Zwevegem. Met dit initiatief hopen we nog meer mensen in onze gemeente duurzaam aan het bewegen te krijgen en hen te stimuleren tot een gezonde levensstijl”, zegt sportschepen Raf Deprez (CD&V).

Beter in je vel

Deze lessen zijn op dinsdag en donderdag tussen 11u45 uur en 13u30. Op dinsdag 27 september gaat men weer van start. Alle lessen worden aangeboden aan de democratische prijs van 25 euro voor 12 lessen. Deze kost kan al dan niet gedragen worden door de werkgever. Het volledige aanbod kan je terugvinden op de website: https://www.zwevegem.be/Bedrijvensport. “Dit initiatief kent alleen maar voordelen. Studies tonen aan dat fitte en gezonde medewerkers zich beter in hun vel voelen. Ze ervaren minder stress, zijn minder vaak ziek en dus productiever op de werkvloer. Daarnaast kan samen sporten met collega’s zorgen voor een betere verbinding.”, aldus de schepen.

Maar men wil ook de bedrijven die interesse hebben ondersteunen. “Als sportdienst willen we ook bedrijven ondersteunen om actie te ondernemen. De werkgever kan het bestaande initiatief Beweegstunt@sportpunt aanmoedigen door de kost van de lessenreeks voor eigen rekening te nemen, maar in de wetenschap dat het niet haalbaar is voor elk bedrijf om werknemers over de middag te laten sporten, lijstten we de mogelijke alternatieven voor bedrijven op. Verder geven we nog tips om een sportief bedrijf met fitte en gezonde werknemers te worden.“, besluit Raf Deprez. (GJZ)