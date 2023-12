Zwembad Lichtervelde gaat enkele weken dicht door werkzaamheden

In de loop van 2024 worden er aan het gemeentelijk zwembad werken uitgevoerd, na enkele gebreken die werden vastgesteld bij een stabiliteitsonderzoek. Wanneer het zwembad sluit, is nog niet vastgelegd. De geldigheidsduur van de abonnementen wordt wel verlengd in verhouding tot de duur van de werken.

“Na het stabiliteitsonderzoek werden enkele gebreken vastgesteld aan het zwembad die de verdere exploitatie de volgende jaren in het gedrang kunnen brengen”, legt Els Kindt, schepen van Sport, uit. “De noodzakelijke werken gaan over het vernieuwen van het dak, vervangen van aangetaste balken in de kruipkelder en verstevigen van de kolommen.”

Meerjarenplan

Wanneer de werken worden aangevat, is nog niet definitief vastgelegd. “Er zal voldoende vooraf gecommuniceerd worden, eens de exacte uitvoeringsdata bekend zijn,” zegt Els, “het doel is alvast om de gebruikers zo weinig mogelijk last te berokkenen. We willen het schoolzwemmen, de clubtrainingen en lessenreeksen volgens planning laten doorgaan.”

Het bestuur voorzag de middelen in de aanpassing van het meerjarenplan. “Er werd tevens een subsidie aangevraagd bij Vlaanderen in het kader van energiebesparende maatregelen. Het gaat over 250.000 euro met een eventuele subsidie van 80.000 euro na goedkeuring. Hiermee trekt het gemeentebestuur volledig de kaart om het zwembad open te houden voor onze inwoners zolang de milieuvergunning loopt, met name tot 2032.”

Openingsuren

Door de geplande werken gaat de jaarlijkse onderhoudsperiode vanaf 18 december niet door. “We zijn dus verder open tot en met vrijdag 22 december, en in de kerstvakantie op 27, 28 en 29 december en op 3, 4 en 5 januari”, zegt sportfunctionaris Koen Vanhoutte. “De geldigheidsduur van abonnementen en 20-beurtenkaarten wordt verlengd in verhouding tot de duur van de werken.” Meer info over de openingsuren vind je op de site. (JW)