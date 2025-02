“Zwembad in Tielt is rationele en meest strategische keuze”: Lieve Germonprez is schepen van sport, personeelsbeleid en -vorming

Tielt heeft een nieuwe meerderheid en een nieuw college van burgemeester en schepenen. In dat schepencollege zitten enkele vertrouwde gezichten, maar ook een heleboel nieuwkomers. En die stellen we graag voor. Lieve Germonprez (CD&V-Lijst voor de Burger) was in Meulebeke ook al schepen, maar door een verschil in visie met de Meulebeekse burgemeester was ze dat maar twee jaar. Nu maakt ze een comeback. En dat doet ze vol vertrouwen.

Lieve Germonprez is geboren en getogen in Meulebeke. De politieke microbe kreeg ze mee van haar vader Robert Germonprez, die 24 jaar in de Meulebeekse politiek zat en twaalf jaar schepen was. “Hij is trots op me en is heel betrokken. Zo leest hij zelfs mijn speeches na”, aldus Lieve. “Ook op de installatievergadering zat mijn vader in het publiek. De interesse in de politiek is er eigenlijk altijd geweest en in 2000 stond ik mee aan de wieg van VRIJ. Na achttien jaar in de oppositie hadden we met onze partij in 2018 de kans om mee in de meerderheid te stappen. Die kans hebben we gegrepen, ook al was dat achteraf gezien naïef van ons.”

Lieve was tussen 2018 en eind 2019 (onder meer) schepen van sociale zaken in Meulebeke, maar het kwam tot een aanvaring met gewezen burgemeester Dirk Verwilst, die in december 2019 haar bevoegdheden afnam. Lieve ging samen met enkele gelijkgezinden van haar fractie als onafhankelijke zetelen, met een politieke crisis en een onbestuurbare gemeente tot gevolg.

“Ik vind het bijzonder jammer dat het zo is moeten lopen”, zegt Lieve. “Maar hij (Dirk Verwilst, red.) besliste alles op eigen houtje en duldde geen kritiek. Het begon met de belastingverhoging. Als schepen verwacht je daar een woordje uitleg over. Maar we kregen geen uitleg. We moesten vooral zitten en ja knikken. Maar zo zit ik niet in elkaar. Vertrouwen is voor mij het hoogste goed. Maar er was alleen maar wantrouwen. Van beide kanten. Los daarvan ben ik toch blij met de ervaring die ik in die twee jaar als schepen heb kunnen op doen. Binnen dit schepencollege is de sfeer helemaal anders. Het vertrouwen zit goed. Er is transparantie en de burgemeester is een man van zijn woord. Dat zorgt automatisch voor loyaliteit.”

Nieuw zwembad

Niet toevallig is ze schepen van Sport. Lieve Germonprez heeft een masterdiploma Lichamelijke Opvoeding op zak en is bijzonder sportief. Zo gaat ze twee keer per week fitnessen, is ze is aangesloten bij WTC De Morgenvrienden en ze is al 21 jaar de voorzitter van de Meulebeekse dansclub Folle et Fou. De grootste kluif van deze legislatuur op vlak van sport wordt uiteraard het nieuwe zwembad. Eerder deze week raakte bekend dat het op de Tieltse sportsite komt.

“Er zullen ongetwijfeld Meulebekenaars zijn die het liever anders hadden gezien, maar Tielt is de rationele en meest strategische keuze. Voor mij was het een beslissing met het hoofd, niet met het hart. Het gaat om een investering van ruim 20 miljoen en ik kan je verzekeren dat de locatie grondig overwogen werd. Toen we maandagavond de redders en de twee sportraden hebben ingelicht, was er duidelijk draagvlak voor. Er moest snel duidelijkheid komen in dit dossier en daar hebben we met dit schepencollege voor gezorgd. Met wat geluk kan het nieuwe zwembad zelfs al in 2028 af zijn. En het is erg belangrijk dat er daar ook wel iets tegenover staat qua investeringen op Ter Borcht.”

Ze heeft behalve Sport ook Personeel onder de vleugels. En de fusie heeft vanzelfsprekend grote gevolgen voor de medewerkers van de stad. “Ik heb al wat ervaring met fusies. Vorig jaar is de huisartsenwachtpost van Oostende gefuseerd met de wachtpost van Brugge en Knokke (waar Lieve werkt als manager, red.). Het was op een andere schaal, maar je krijgt met dezelfde vragen te maken. Ook toen dienden twee verschillende culturen samengebracht te worden. Dat brengt per definitie verandering met zich mee.”

“Je moet vergelijken en je moet keuzes maken en dat valt niet altijd even makkelijk te verteren voor de medewerkers. Maar als je kunt uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt, kom je al een heel eind. En ook op vlak van personeel is vertrouwen alles. Competent, loyaal en flexibel zijn voor mij de sleutelwoorden wat personeelsbeleid betreft. Inmiddels draait de huisartsenwachtpost als een goed geoliede machine. Ook in het nieuwe Tielt gaan we daar voor.”

Momentum

Lieve zat op de oppositiebanken in Meulebeke toen de fusie aangekondigd werd. “Achteraf gezien is het allemaal heel snel gegaan. Wat te snel, misschien. Maar we moeten nu vooruit kijken. En niemand kan ontkennen dat de fusie een zeker momentum gecreëerd heeft. En dat brengt heel wat kansen met zich mee. Kansen die we met beide handen moeten grijpen om de dingen ten goede te veranderen. Een concreet voorbeeldje zijn glijdende uren. Met dat systeem was men in Meulebeke al voorzichtig gestart, maar in Tielt bestond dat niet. Dankzij het momentum dat door de fusie gecreëerd werd, kunnen we dat nu ook in Tielt introduceren.” (SV)