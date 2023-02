Zuienkerke zegt voorlopig neen tegen fusie met buurgemeenten: “Er is meer tijd nodig”

De kogel is door de kerk: zolang er geen gedwongen gemeentefusies komen, blijft Groot-Zuienkerke een zelfstandige entiteit. “Er is voorlopig nog veel te veel onduidelijkheid, en zo’n belangrijke beslissing moet ook weloverwogen zijn”, zegt burgemeester De Vlieghe.

Als het van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers afhangt, zal elke gemeente binnen hier en enkele jaren verplicht moeten samengaan met een of meerdere buurgemeenten. Hij wil daarmee de slagkracht van de Vlaamse gemeenten vergroten, al is het nog maar de vraag of zijn plannen haalbaar zijn. “Veel zal immers afhangen van wie in 2024 de federale lakens zal uitdelen”, merkt burgemeester Alain De Vlieghe op.

“ Zowel vanuit Brugge als uit Blankenberge kwam al de vraag om te fuseren”

Zelf liet hij de deur voor een vrijwillige fusie lang op een kier. “Het droomscenario van minister Somers, is dat er van de 300 Vlaamse gemeenten nog 100 zouden overblijven en met 2.700 inwoners is Zuienkerke ongetwijfeld een van de kleinere broertjes. Zowel vanuit Brugge als uit Blankenberge kwam al de vraag om te fuseren”, klinkt het. De Vlieghe riep daarom recent zijn partij samen voor een opiniepeiling. “Het resultaat was duidelijk: de overgrote meerderheid bleek niet voor een fusie te vinden. Met Blankenberge hebben we al van in de tijd van burgemeester Monset een verregaande samenwerking, maar voldoen we niet aan de norm van 40.000 inwoners die nu vooropgesteld wordt. En gesteld dat we met Brugge zouden samengaan, dan vrees ik dat Zuienkerke niet veel meer te piepen zou hebben. Dat gevoel leeft hier bij iedereen”, aldus De Vlieghe. Rest nog De Haan en Jabbeke, maar daar heeft zijn gemeente volgens De Vlieghe dan weer veel te weinig binding mee. “En in Jabbeke kijken ze voor een fusie in de eerste plaats naar Beernem en Zedelgem.”

Weinig animo

Ook bij zijn bevolking is er volgens De Vlieghe weinig animo voor een fusie.

“Vraag het op straat aan eender wie en het antwoord zal altijd ‘neen’ zijn”, zegt hij. “Maar onze inwoners zijn natuurlijk niet altijd even goed op de hoogte van de uitdagingen waar wij als kleine gemeente voor staan. Daarom ook lieten we de deur tot nog toe op een kier voor een eventuele ‘light-fusie’ met behoud van een minimale dienstverlening. Als er alsmaar meer bevoegdheden naar de gemeenten blijven gaan, kan dat voor de kleinere gemeenten op den duur immers onhoudbaar worden en in dat geval kan je beter de meubels redden”, klinkt het. Het lokaal bestuur wil ook niet overhaast te werk gaan.

“Als de gemeentefusies in de volgende legislatuur dan toch verplicht zouden worden, is er tenminste nog tijd om te onderhandelen. Op dit moment zijn er nog veel te veel vragen, en zo’n fusie, dat is een heel draaiboek. Daar gaat een pak administratie mee gemoeid. Ook niet onbelangrijk in heel die discussie, is dat onze gemeente financieel gezond is. Anders was het misschien een ander verhaal geweest”, besluit De Vlieghe.