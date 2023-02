Zuidgevel Poperingse Onze-Lieve-Vrouwekerk wordt gerestaureerd

Poperinge krijgt subsidies van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de restauratie van de zuidgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De kerkfabriek kreeg ook een premie om de westtoren van de Sint-Bertinuskerk te restaureren. De stad investeert bijkomend in de beiaard.

De noordgevel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd in 2021 al hersteld, maar nu werd ook schade vastgesteld aan de zuidgevel. Daarvoor krijgt de stad Popoeringe van het Agentschap Onroerend Erfgoed een subsidie van 89.405,89 euro. De totale uitgave wordt geraamd op 144.792,36 euro, exclusief BTW. Architectenbureau J&A Demeyere maakte een ontwerp. Na goedkeuring van het ontwerp volgt de aanbesteding. “De aannemer zou na het zomerverlof moeten kunnen starten”, zei bevoegd schepen Ben Desmyter (CD&V) maandagavond op de gemeenteraad.

Kost heel wat geld

“Die kerk begint ons heel wat geld te kosten”, reageerde raadslid Johan Lefever (Open VLD). “Eerst was er de noordgevel, en nu wordt er weer een heel serieus aandeel van de stad gevraagd voor de restauratie van de zuidgevel. En vroeger waren er al de perikelen rond de toren. Als Open VLD vragen we dan ook om het geheel in de gaten te houden. We vernemen dat nu ook de verwarming stuk is, en dat de diensten daardoor moeten plaatsvinden in de Benedictuskapel in de Boeschepestraat.”

Schepen Ben Desmyter antwoordde dat het een beschermd gebouw betreft, en dat de stad hier dus haar verplichtingen heeft. “In 2015 werden het metsel- en voegwerk aangepakt. De spelregels zijn gewijzigd in 2018. Hierdoor moesten we de dossiers herindelen, en wordt de torenspits pas binnen vier jaar aangepakt. Ondertussen blijft het netwerk staan aan de basis van de toren, om vallende stenen op te vangen. Daarom werden op de grond ook nadars geplaatst.”

Alternatieve financiering

“Van Onroerend Erfgoed kunnen we sinds 2014 geen subsidies meer krijgen voor alles wat de verwarming betreft. De installatie dateert uit de jaren ’70. We zullen dus moeten zoeken naar een alternatieve financiering. Want zonder verwarming zullen het gebouw en de kunstvoorwerpen die er instaan nog vlugger verloederen. Niets doen is echt geen oplossing”, voegde burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) er aan toe.

Aannemer Artes Woudenberg restaureert de westtoren van de Sint-Bertinuskerk. De kerkfabriek is opdrachtgever van het dossier, dat in 2018 werd opgemaakt. In de plannen waren de montage en hermontage van de beiaard voorzien, inclusief vervanging van de versleten componenten.

Beiaard

Verdere verbeteringen aan de beiaard waren niet subsidieerbaar. De stad Poperinge beheert de beiaard en doet daarom zelf een extra investering. De beiaardklokken werden eind januari uit de toren gehaald en geïnspecteerd. Een beiaardklavier gaat normaal 30 tot 35 jaar mee. Het huidige klavier is 42 jaar oud en in slechte toestand. De aannemer maakte een offerte op voor een nieuw klavier en aanpassingen aan het torenuurwerk. De totale uitgave voor de opdracht wordt geraamd op 75.168,46 euro exclusief btw.