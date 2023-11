Zoekzone Izegem nog niet geschrapt

Verschillende oppositiepartijen hekelen dat de provincie de zoekzone voor een nieuw bedrijventerrein nabij wijk De Mol toch niet geschrapt heeft. Nochtans is dat precies wast de stad Izegem vroeg, maar dat advies wordt nu voorlopig niet gevolgd.

Omdat er nood is aan 66 hectare bedrijventerrein in de ruime regio schuift de provincie twaalf locaties naar voor die daarvoor in aanmerking kunnen komen. Wat Izegem betreft gaat het om een stuk grond van ongeveer 13 hectare tussen de autostrade E403 en de wijk De Mol. Zowel de oppositie als buurtbewoners protesteerden hevig tegen die plannen. Dit voorjaar volgde dan het nieuws dat die zoekzone voor de stad “dood en begraven” was, omdat bleek dat de Ventilus-hoogspanningslijn Ventilus er een stukje ondergronds zou gaan.

Dat advies van de stad werd ook zo aan de provincie bezorgd, maar daar schrapten ze de zoekzone vooralsnog niét. “Helaas moeten wij vaststellen dat ze die verder wensen te behouden en zelfs nog een mogelijke uitbreiding wensen mee te nemen, dichter naar de woonwijk De Mol toe. Het gaat om nieuwe percelen ten zuidoosten en noordoosten van de wijk”, foetert Kurt Grymonprez. “Het schepencollege had deze zone nooit aan de overheid mogen doorgeven, want nu zitten we met de gebakken peren en zo te zien is er geen weg meer terug.”

Dat blijkt ook uit het antwoord van de provincie aan de stad. “Het is in functie van het alternatievenonderzoek in deze fase niet aangewezen om locaties weg te schrijven”, klinkt het daar.

Procedurefouten

“Indien er effectief plannen of vergunningen worden goedgekeurd die een realisatie op die locatie onmogelijk maken, kan dat wél gebeuren. Om geen voorafname te doen aan resultaten van het milieueffectenrapport beslist de provincie dan ook om niet in te gaan om de aanbeveling van Izegem en de potentiële locatie toch nog in het onderzoek te behouden. We erkennen echter dat de ontwikkeling van deze zone weinig realistisch is, zolang er een kans bestaat dat het Ventilus-tracé op deze locatie moet worden gerealiseerd.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Maertens (N-VA) sust. “We blijven bij ons standpunt om die zone te schrappen, maar de provincie kan dat nu nog niet om geen procedurefouten te maken”, zegt ze. “Maar uit hun antwoord blijkt dat ze het ook niet zien zitten. Er komen tijdens deze procedure nog verschillende mogelijkheden om ons standpunt te benadrukken en dat zullen we zeker doen.”

Een mogelijke uitbreiding van de zone ziet de stad niet zitten. “Een invulling als overgangs- of bufferzone, met oog voor de integratie van de bedrijven en het versterken van de genoemde kleine landschapselementen in het gebied kan wel”, klinkt het bij de stad, die verder nog meegeeft dat een tunnel onder de E403 moeilijk te realiseren is op een wijze die niet conflicteert met de mogelijke ondergrondse Ventilus-verbinding. (vadu)