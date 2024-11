Zo stemden de Oostendse wijken en buurten: Vooruit won overal met voorsprong het pleit

Met resultaten op buurt- en wijkniveau, de zogenaamde fijnmazige resultaten, zijn er voor het eerst cijfers beschikbaar over hoe Oostende ultralokaal stemde. In drie grote wijken wordt de rangorde van de verkiezingen enerzijds bevestigd met Vooruit op 1, Trots op Oostende op 2 en N-VA op 3. In één stembureau haalt Vooruit zelfs 49,3 procent van de stemmen. Anderzijds zetten ze ook de nederlaag van Trots op Oostende in de verf dat in vijf wijken de duimen moest leggen voor N-VA en Vlaams Belang.

Er werd in Oostende digitaal gestemd wat een ultralokale kijk op de 32.768 geldig uitgebrachte stemmen mogelijk maakt. In gemeenten die op papier stemden gebeurt dat op het niveau van het telbureau (meerdere stembureaus). Er zijn in Oostende 71 stembureaus, die samen 15 geografische zones omvatten. In een aantal gevallen zijn dat hele wijken zoals de Vuurtorenwijk, Zandvoorde en Raversijde. In andere gevallen gaat het om delen van een stadswijk (zoals bijvoorbeeld Vlaams Plein, Nieuwe Koers of Hazegras). Stembureaus waar minder dan 500 mensen opdaagden, werden samengevoegd om het geheim van de verkiezing te bewaren.

Pikorde bevestigd

In de buurten Centrum, Vlaams Plein en Westerkwartier waren er 11.707 stemmers, goed voor 35 procent van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. In die drie buurten wordt de volgorde van de uiteindelijke uitslag ook bevestigd : Vooruit als grootste, gevolgd door Trots op Oostende, N-VA en tenslotte Vlaams Belang. Opvallend: de fijnmazige resultaten tonen aan dat Vooruit in elke zone de grootste is.

Trots op Oostende

Het algemene stadsresultaat (38,6 procent) wordt overtroffen in de wijken Zandvoorde (zie kaderstukje), Westerkwartier, Meiboom, Konterdam en Nieuwe Stad, waar Michael Vanhee 209 stemmen kreeg. Het resultaat van de Vuurtorenwijk (43,9 procent) valt extra op, omdat daar 2.719 kiezers waren. Het is daarmee de vierde belangrijkste wijk qua aantal kiezers. Het laagste cijfer (34,2 procent) haalt Vooruit in Mariakerke, de thuisbasis van Bart Tommelein. Toch behaalt de nieuwe burgemeester John Crombez er met 554 stemmen dubbel zoveel stemmen als zijn voorganger Tommelein (250).

De algemene score voor de kartellijst Trots op Oostende is 19,3 procent. Die wordt overtroffen in het centrum (10 stembureaus en 22,9 procent) en in Mariakerke. In de wijk van burgemeester/lijsttrekker Bart Tommelein haalt de lijst 23,7 procent. In vijf buurten (Konterdam, Vuurtorenwijk, Raversijde, Stene en Zandvoorde), alle in de rand van de stad, is de lijst slechts de vierde partij (na Vooruit, N-VA en Vlaams Belang).

N-VA

De stadsscore voor N-VA lag met 19,1 procent net onder die van Trots op Oostende. In Stene, het centrum, Zandvoorde, Nieuwe Koerswijk, Hazegras en Mariakerke scoort de partij hoger. De beste score haalt de partij in Raversijde (24,1 procent, maar daar daagden slechts 796 kiezers op). De minst goede score behaalt de partij in het volkse Westerkwartier (15,4 procent). Dat is dan weer de buurt met de meeste kiezers (4.338).

Vlaams Belang

Vlaams Belang haalt in Oostende 16,3 procent van de stemmen. Er zijn voor die partij geen grote uitschieters. De laagste score halen ze in Mariakerke (12,7 procent). In de Vuurtorenwijk én in de Nieuwe Stad halen ze telkens 20 procent. Daar is Vlaams Belang telkens de tweede grootste partij na Vooruit. In de drie grootste buurten (Centrum, Vlaams Plein en Westerkwartier) halen ze telkens minder dan de stadsscore.

Tweede partij Trots op Oostende moet in vijf buurten N-VA en Vlaams Belang laten voorgaan

PVDA haalde 4,3 procent van de stemmen binnen. Het best scoort de communistische partij in de buurt Centrum-Vlaams Plein (6,4 procent) en in het Westerkwartier; twee grotere wijken met samen 7.489 kiezers. In Zandvoorde haalde de partij slechts 1,1 procent.

De O mens strandde in totaal op 2 procent van de stemmen. In de buurt Centrum-Vlaams Plein haalde de partij van Yves Miroir 2,9 procent, net als in de Meiboom. In de wijk Meiboom-Vlaams Plein haalde ze slechts 1,1 procent.

Van alle wijken in Oostende is het resultaat in Zandvoorde (1.707 stemmers, verdeeld over 3 bureaus) het meest opvallend: Vooruit behaalt er de beste score (45,5 procent) met in 1 stembureau zelfs 49,3 procent van de stemmen. Trots op Oostende en PVDA behalen er hun laagste score.