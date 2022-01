Zeelaan na tien jaar nog altijd zorgenkind in De Panne

Het dossier over de heraanleg van de Zeelaan werd opgestart in 2002 en de nutsleidingen en rioleringen werden in 2010-11 vernieuwd. Maar al snel kwamen er klachten over gladde en loskomende tegels, een uitdaging voor de legislatuur in 2012. Intussen is alweer een nieuw beleidsteam drie jaar aan zet, maar het probleem is nog niet van de baan en over het eenrichtingsverkeer zijn de meningen verdeeld.

Het bestuur onder burgemeester Ann Vanheste kon al geen oplossing vinden voor de gevaarlijke tegels die voor heel wat valpartijen zorgen. Hoewel de Zeelaan voor de huidige bestuursploeg bij de verkiezingen in 2018 een belangrijke belofte was, is er na drie jaar nog geen resultaat.

“In 2019 bleek uit een enquête bij de bevolking dat ‘Zorgenkind Zeelaan’ dé topprioriteit van onze beleidsdoelstellingen was”, legt schepen Wim Janssens uit. “Een grondige studie weest uit dat de volledige heraanleg van de voetpaden de enige duurzame oplossing is. Door corona werd beslist om de in 2020 geplande proefvakken uit te stellen en de lokale ondernemers niet met werken in de Zeelaan te confronteren.”

schepen Wim Janssens. (foto MVO)

“De verloren tijd hebben we gebruikt om alle opties nog grondiger te bestuderen. We moeten overstappen naar een nieuw, dikker materiaal dan de huidige keramische tegels van 1 cm dik. We doen een proefopstelling met een test waarbij de tegels worden weggenomen en de betonplaat gedeeltelijk wordt afgefreesd, wat mogelijk veel hinder kan veroorzaken. Daarna worden zes vakken aangelegd met diverse materialen. Van uitgewassen betonverharding op de kruispunten tot betonstraatstenen of kleiklinkers op voetpaden en parkeerplaatsen met diverse voegvullingen.”

“Na deze testfase zullen we nog voor de zomer een studiebureau aanstellen. Ondertussen doorlopen we een participatietraject voor de keuze van de rijrichting, mobiliteit in het algemeen, het concept rond de horecaterrassen en de sfeer. Binnenkort voeren we weer het tweerichtingsverkeer in. Op basis van deze input zullen ontwerpers een nieuw plan opmaken dat we dit najaar voorleggen aan de gemeenteraad en het publiek. We hopen de werken uit te voeren in 2023.”

Zand in de ogen

Ann Woestijn: “Ook ik was schepen toen de Zeelaan werd aangelegd, maar er werd ons toen zand in de ogen gestrooid door de ontwerper over de materiaalkeuze, ondanks een positieve proefaanleg. Als CD&V en DAS de kans hadden gehad om samen te besturen, dan zou dit dé topprioriteit van het beleid 2018-2024 zijn. Wij zouden dezelfde materiaalkeuze van de voetpaden van het stukje Zeelaan voor de Markt doortrekken in het andere straatgedeelte.”

Ann Woestijn, oppositiepartij DAS. (foto MVO)

“Voor de Zeelaan werd vernieuwd, vond er een vergadering plaats met alle handelaars over twee- of eenrichtingsverkeer. Zij kozen zonder enige twijfel voor tweerichtingsverkeer. Toen corona uitbrak, werd de Zeelaan plots eenrichtingsverkeer, zonder overleg met hen vooraf. Het is onveilig voor fietsers, want autobestuurders rijden er nu sneller. De bloembakken hebben veel van hun pluimen verloren, de beplanting is te hoog én onveilig voor fietsers.”

“Team Bram had hier sneller kunnen op reageren. Nu zal er een aardige duit bijkomen want de prijzen voor bouwmaterialen stijgen… Of dit nog zal passen in het meerjarenplan? Ik begin eraan te twijfelen.”

(MVQ)