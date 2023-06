Zaak tegen burgemeester Ward Vergote gestart: hij riskeert tot vijf jaar cel

Ward Vergote, de burgemeester van Moorslede, moet zich voor de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor belangenneming. Na onderzoek door deze krant bleek dat Vergote een stuk grond in zijn eigen gemeente doorverkocht met een fikse meerwaarde. Hij riskeert tot vijf jaar cel. De zaak werd meteen uitgesteld.

Het onderzoek tegen Vergote startte na een artikel in De Krant van West-Vlaanderen. Alles draait om een stuk grond dat de burgemeester kocht in oktober 2017. De lap landbouwgrond ging toen op een openbare verkoop voor 192.000 euro naar de burgemeester en zijn echtgenote. In 2019 verkochten zij de grond door, voor 400.000 euro. Op nog geen twee jaar tijd realiseerde het koppel dus een meerwaarde van meer dan 200.000 euro.

Bestemmingswijziging

De grote meerwaarde heeft mogelijk te maken met het feit dat de grond in aanmerking kwam voor een bestemmingswijziging. Uit een beslissing van het bestuurscollege, ondertekend door Vergote, bleek dat de grond mogelijk zou wijzigen van landbouwgrond naar ambachtelijke zone. Nadat onze krant over de onfrisse affaire publiceerde, startte Audit Vlaanderen een doorlichting op en plaatste Vlaams minister Bart Somers de gemeente onder verscherpt toezicht. Uit de audit bleek dat er mogelijk sprake was van belangenvermenging door de burgemeester, omdat hij deelnam aan vergaderingen en beslissingsmomenten over de kwestie.

Politieke schade

Ook het parket van West-Vlaanderen startte een onderzoek op. Dat heeft nu geresulteerd in een dagvaarding. Volgens het parket zijn er voldoende bezwarende elementen tegen Vergote om hem veroordeeld te zien worden voor belangenneming. Daarop staan celstraffen van één tot vijf jaar en/of geldboetes van 800 tot 400.000 euro. Ward Vergote zelf reageert niet verrast op de dagvaarding.

“Dit lag in de lijn der verwachtingen. Maar ik blijf erbij dat ik altijd ter goeder trouw gehandeld heb en dat er mij niets te verwijten valt”, houdt hij zijn onschuld staande. De oppositie in Moorslede is minder mild. “Nu hij voor de rechtbank moet verschijnen, is het onmogelijk om te blijven functioneren”, zegt Ward Gillis van oppositiepartij PRO.

“Aanblijven of stap opzij”

Aanblijven of een stap opzij zetten: het is een moeilijke beslissing. Dat zegt ook politicoloog Herwig Reynaert van de UGent. “Een stap opzij zetten is in de ogen van het volk al snel een schuldbekentenis. Waar rook is, is vuur, zo redeneren de mensen. Vanuit het standpunt van de burgemeester begrijp ik dus dat hij aanblijft. Hij heeft ook het voordeel dat hij niet verbonden is aan een partij (Vergote leverde in 2020 zijn lidkaart van Open VLD in, red.) die hem onder druk kan zetten om een stap opzij te zetten. Vergote is alleen verantwoording verschuldigd aan de kiezers”, zegt Reynaert. Hoe die kiezers zullen reageren, is af te wachten. “Ook als blijkt dat hij onschuldig is, zal dit verhaal hem politieke schade toebrengen. Zeker in de aanloop naar de verkiezingen.”

Ward Vergote is niet de enige burgemeester die in het vizier van het gerecht kwam na onderzoek van onze krant over mogelijk ontoelaatbare vastgoedpraktijken. Ook tegen burgemeesters Dirk Verwilst van Meulebeke en Francesco Vanderjeugd van Staden werden door het parket onderzoeken opgestart. Die procedures zijn nog altijd lopende.