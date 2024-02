Yves De Bosscher lijsttrekker en Eddy Loosveldt lijstduwer bij Groen Zwevegem: “Onze lijst is nu halfvol”

Op de nieuwjaarsreceptie van Groen Zwevegem werd de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gestart. Lokaal Groen-voorzitter Peter Dollé riep alle aanwezigen op om de groene beleidspunten in Zwevegem te helpen verspreiden.

Er werd uiteraard ook over de lijstvorming gepraat. “Onze lijst is halfvol. Wie mee wil werken aan een positief project voor Zwevegem is welkom. Onze fractieleider in de gemeenteraad, Yves De Bosscher, zal de lijst opnieuw trekken. Heleen Janssens neemt de tweede plaats in, raadslid Brecht Demeire zal op de derde plaats te vinden zijn. Eddy Loosveldt wil de lijst het noodzakelijke duwtje in de rug geven en is dus lijstduwer”, klonk het.

“15% van de mensen heeft nog vertrouwen in het gemeentebestuur, terwijl het Vlaamse gemiddelde 29% is”

Yves De Bosscher had het daarna over het, volgens Groen, falende beleid van de huidige bestuursploeg. “Vooreerst het zwaar teleurstellende vertrouwen van de Zwevegemnaar in het gemeentebestuur. Dit is gedaald naar nog slechts 15%, terwijl het Vlaams gemiddelde 29% bedraagt. Dit komt deels door het gebrek aan inspraak. Zo werd, ondanks het uitgebreide protest, beslist een mooie open ruimte in Zwevegem-Knokke op te offeren en werd de ontwikkeling van een industriezone goedgekeurd. De verkavelingsdrang is ongehoord. Er werd zelfs een vergunning voor bouwen in woonreservegebied verleend, wetende dat het aanbod aan woningen in Zwevegem tot 8 keer hoger is dan de vraag. Zelfs in het gemeentepark zullen er weldra appartementen komen. De ene coalitiepartner kon bekomen dat de bouwhoogte van 24 naar… 22 meter werd gebracht.”

Vertrouwen leidt tot resultaten

Yves zegt dat Groen graag wil meewerken aan het beleid. “Bij de verkiezingen is de grootste partij aan zet. Dat zullen we wel niet worden, maar duidelijk is dat we graag willen meewerken met partijen die méér willen doen, die het beter willen doen. In een ploeg waarin vertrouwen in elkaar garantie zal bieden op resultaten, daar waar nu wantrouwen de meerderheid meer verlamt. We willen een partner zijn voor wie wil luisteren én praten met onze inwoners.”