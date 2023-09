Youro Casier en Sanne Vantomme spreken over Wervikse politiek: “Ik weet niet of ik nog in de oppositie zou kunnen zitten”

Op het bureau van de burgemeester in het stadhuis van Wervik praten burgemeester Youro Casier (Vooruit) en N-VA voorzitter en oppositielid Sanne Vantomme over de Wervikse politiek, een goed jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Ik zit met twee Wervikse politici voor me die al een serieuze staat van dienst hebben. Dat mag ik zo stellen?

Casier: De anciens, hé! De Statler en Waldorf van de Wervikse politiek (de twee oude figuren uit The Muppet Show die tijdens de voorstelling vanuit hun loge commentaar geven, red.)!

Vantomme: Je hebt de openingszitting destijds op die manier ingeluid. Waldorf en Statler. Ik zal dan wel de Duitser zijn zeker? (lacht)

Ongeacht jullie partijstandpunten lijken jullie goede vrienden. Klopt dat?

Casier: Ja. Wel, we zijn allebei ongeveer op hetzelfde moment met politiek begonnen. In 1994. We kwamen elkaar toen af en toe eens tegen. Er was geen sprake van vijandigheid, maar we volgden elk onze leider. Bij Sanne was dat Rosa (Lernout-Martens, destijds burgemeester voor de Volksunie, red.). Van mij was dat Johnny (Goos, de Vooruit-burgemeester voor Casier, red). In 2013 zijn we elkaar dan uiteindelijk echt tegengekomen met de legislatuur waarin N-VA, Open VLD en Vooruit het stadsbestuur vormden. Dan hebben we elkaar leren kennen en appreciëren en tussen onze partners klikt het eigenlijk ook.

Vantomme: Dat is een beetje een Stockholmsyndroom-vriendschap. (lacht) Maar, ja, inderdaad. Ik heb Youro beter leren kennen toen ik Schepen van Mobiliteit was in zijn eerste legislatuur als burgemeester. Ik kreeg van Youro koorde om echt het beleid te gaan uitvoeren en dat apprecieerde ik. De twee vorige burgemeesters waren eerder statig.

Casier: Ja, dat snap ik. Dat was ook een andere tijd. Ik probeer als burgemeester wel van alles een beetje op de hoogte te zijn, maar je moet je schepenen ook het vertrouwen geven. Tegenwoordig kan je als burgemeester ook gewoon niet langer alles opvolgen. Dat is vooral doordat er meer administratie, verantwoordelijkheden en beleidsdomeinen zijn.

Er is de laatste tijd veel discussie over wat politici wel of niet mogen en kunnen doen in hun vrije tijd. Sammy Mahdi die meedoet aan een dragqueenshow of de spraakmakende wildplasvideo van Theo Francken, om maar enkele voorbeelden te noemen. Ben je 24/24 politicus?

Casier: Je moet nog altijd plaats hebben voor uw eigen private leven. Zolang je niets doet dat iemand anders rechtstreeks benadeelt, is het goed voor mij.

Vantomme: Ja en ook op lokaal niveau moeten politici een eigen leven kunnen hebben. Mensen zouden in de Krant van West-Vlaanderen iets lezen van mij waarin ik commentaar geef op Vooruit en begrijpen dan niet dat ze me in het weekend gemoedelijk zien praten met Youro. Kijk, burgemeester. We moeten eerlijk zijn. Je bent zelf nog oppositie geweest.

Casier: Inderdaad.

Vantomme: Als je niet averechts bent, dan kom je niet in de krant. Doe ik dat graag? Nee. Ik zou liever positief meewerken aan een project, maar dat gaat nu eenmaal niet. Het stadsbestuur spreekt natuurlijk af waarvoor ze zullen stemmen op een gemeenteraad en wij zitten er maar bij voor piet snot.

Casier: Het klopt. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik nu nog in de oppositie zou kunnen zitten. Je moet eigenlijk kritiek gaan geven op zaken die je zelf opgestart hebt. Dat vind ik moeilijk.

Vantomme: Ja, het is een rol waar je je in moet kunnen vinden. Je moet in die zes jaar oppositie je stem laten horen, anders vergeten de mensen dat je bestaat.

Sociale media zijn in die zin voor politici wel een belangrijk platform geworden. Ook kritiek kan door de burger via dat kanaal veel makkelijker en sneller geuit worden. Hoe bekijken jullie die evolutie?

Casier: Het is belangrijk dat de posts van politici informatief blijven. Ik probeer de mensen zoveel mogelijk naar de officiële kanalen te sturen, want vaak zijn de dossiers te ingewikkeld om iemand in één reactie van een antwoord te dienen. Klavierhelden, zoals Sanne en ik ze noemen, die haatreacties posten kunnen me soms wel raken. Ik reageer er natuurlijk wel niet op.

Vantomme: Ik verklaar politieke beslissingen op mijn Facebook. Ik zal ook artikels over mezelf of de partij delen op mijn pagina. Puur informatief ook. Ik zal zeker geen collega’s aanvallen op mijn Facebook. De klavierhelden raken mij iets minder, al moet ik zeggen dat ik het wel niet ok vond toen mijn gezin werd bedreigd wanneer ik als Schepen van Mobiliteit de zone 30 invoerde in het centrum.

Zo zou het inderdaad niet mogen zijn. Sanne, je hebt het wel net over de invoering van de zone 30 in het stadscentrum. Misschien moeten we als afsluiter het toch nog even over politiek hebben met een stoute vraag. Hoeveel geven jullie elkaar op politiek vlak op 10 voor de afgelopen legislatuur?

Vantomme: Ik zal maar eerst antwoorden zeker? (lacht) Het was een heel rare legislatuur met de coalitiewissel vorig jaar. Ik geef Youro een 8/10 als burgemeester, maar het beleid zelf maar een 6/10. Er zijn gewoonweg een aantal dingen gebeurd die met N-VA in de meerderheid niet waren gebeurd. Dan heb ik het over de beslissing om een duur stadstuintje te maken naast het stadhuis, het nieuwe belevingsplein op de Steenakker waar er weinig beleving is en ook het proefproject met de fietsstraten in het centrum. Ik snap dat je fietsstraten wilt aan de scholen, maar dit is te veel. Er zijn ook positieve projecten geweest hoor! GC Gilwe is bijvoorbeeld een gebouw om trots op te zijn.

Casier: Ik geef Sanne als persoon een 9/10, maar geef N-VA als oppositie een 6/10. Kijk, ik weet het: de oppositie voert oppositie. Het is Sanne een aantal keer gelukt om de vinger op de pols te leggen, de kritiek was consistent en het houdt je vooral ook scherp als stadsbestuur.