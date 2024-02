Wouter Van Vooren gaat voor het lijsttrekkerschap bij WESTAON

In Staden maakt Wouter Van Vooren een politiek debuut om ‘u’ tegen te zeggen. Hij trekt waarschijnlijk de lijst WESTAON bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

“WESTAON is een lokale politieke beweging die uit onafhankelijken bestaat”, legt voorzitter Martin Boudry uit. “WESTAON, een afkorting van Westrozebeke, Staden en Oostnieuwkerke, nam zes jaar geleden voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Met Bart Coopman haalden we toen 1 zetel binnen in de gemeenteraad”.

WESTAON zegt voor de komende verkiezingen beroep te zullen doen op vertrouwde gezichten zoals Bart Coopman, Annelies en Koen Vandeportaele, Ivo Depoorter en Martin Boudry, maar kon ook een aantal nieuwe gezichten binnen halen. Bekendste gezicht is ongetwijfeld Wouter Van Vooren (44). De Stadenaar is ex-Krak van de gemeente, zetelt in de cultuurraad, is voorzitter van Jochimee , de vzw die instaat voor het beheer van de Stadense Chirolokalen, was medeorganisator van de Zombietrail en is medeorganisator van Fiësta Loca en Camping Eugène.

Twee kanten

“De liefde tussen WESTAON en mezelf is van 2 kanten gegroeid”, verklaart Wouter zijn stap richting politiek. “WESTAON lanceerde een tijdje geleden een oproep naar ideeën. Ik stuurde van tijd tot tijd één en ander in rond vrije tijd en verenigingen en zo is van het één het ander gekomen”.

“Dat participatieve is heel belangrijk voor ons”, stelt gemeenteraadslid Bart Coopman. “We willen van onderuit, vanuit de bevolking opbouwen. Op die manier geven we Staden terug aan de inwoners”.

“Ik heb vroeger gezegd dat ik niet in de politiek zou gaan”, gaat Wouter Van Vooren verder. “WESTAON heeft me waarschijnlijk wel 10 keer de vraag gesteld en ik heb hen evenveel keer wandelen gestuurd, tot ik uiteindelijk 2 à 3 weken geleden toegezegd heb. Ik wilde ook niet aansluiten bij een traditionele partij. Ik wilde onafhankelijk blijven. WESTAON is een onafhankelijke lijst die bestaat uit mensen met verschillende politieke overtuigingen. Het was ook alles of niets voor mij. Vandaar dat ik meteen voor de eerste of de tweede plaats op de lijst ga. Het wordt waarschijnlijk de eerste plaats.”