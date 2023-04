Wout Patyn neemt afscheid van de Harelbeekse politiek

Maandag was het de laatste gemeenteraadzitting voor raadslid Wout Patyn (N-VA). Hij verhuist naar Brussel. Hij gaat er samenwerken met Kamerlid Sander Loones.

“Mijn levenswandel brengt me immers naar andere oorden: ik verhuis naar Brussel. Het was me een genoegen om de Harelbekenaar voor meer dan vier jaar te vertegenwoordigen. Gezwegen heb ik alleszins niet (lacht). Het reilen en zeilen van de gemeentepolitiek op de eerste rij meemaken, was een ervaring die me voor altijd zal bij blijven. Ik heb heel wat nieuwe mensen leren kennen en inzichten verworven die me persoonlijk verrijkt hebben. Tevens heb ik getracht om het beleid in Harelbeke vanuit de oppositie constructief te sturen”, aldus Wout.

Samenwerken met Kamerlid Sander Loones

Zo kaartte hij ludiek de 20% belastingverhoging aan door het stadsbestuur een cheque namens de inwoners te geven. Hij ontmaskerde de besparingen op de beloofde investeringen in nieuwe sport- en cultuurinfrastructuur en hij hamerde op het belang van het bewaren van voldoende open groene ruimte in de stad. “Ik neem – voorlopig toch – afscheid van de gemeentepolitiek, althans in Harelbeke. Maar de politiek neemt geen afscheid van mij. Ik blijf me 100% inzetten voor de N-VA en werk met volle goesting en overtuiging samen met Kamerlid Sander Loones richting de verkiezingen in ’24. Een bijzondere dank aan mijn collega-raadsleden Patrick Claerhout en Brecht Vandeburie en de ondertussen ook reeds verhuisde ex-voorzitter Roeland Houttekiet: mijn dichtste partners en cours de route. Een welgemeende dank ook aan alle mensen van de lokale afdeling en omstreken die de afgelopen jaren mijn pad kruisten en me steunden in mijn politiek avontuur. Tot in den draai!”

“Verlies voor de lokale afdeling”

Voorzitter Niko Tanghe: “Uiteraard is Wout een verlies voor de lokale afdeling, zijn ervaring en drive zal gemist worden. Maar de N-VA blijft een sterk merk en we blijven verder werken aan de uitbouw van een solide afdeling. Ervaren kracht en ex-schepen Patrick Claerhout en raadslid Brecht Vandeburie blijven de N-VA in de raad vertegenwoordigen.”

Wout Patyn wordt vervangen door Vahid Zabihi die in onderlinge overeenstemming als onafhankelijke zal zetelen in de gemeenteraad.