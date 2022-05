Wordt dit straks de grootste gemeente van West-Vlaanderen?

Wat als… Staden, Houthulst en Langemark-Poelkapelle straks fusioneren tot één gemeente? Dan wordt het qua oppervlakte meteen de grootste gemeente van West-Vlaanderen en zelfs de op twee na grootste van Vlaanderen. Maar voor het zover is, moet er nog veel water naar de zee vloeien. “Het is nog veel te voorbarig om al over een fusie te spreken”, klinkt het bij de burgemeesters.

Het was burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open VLD) zelf die op de gemeenteraad in Staden een politiek bommetje dropte. Op een vraag van raadslid Hans Mommerency (CD&V) antwoordde Vanderjeugd dat er op dit moment heel informatieve gesprekken gaande zijn met Langemark-Poelkapelle en Houthulst. “Gewoon eens om te polsen, niks concreets”, aldus Vanderjeugd. “De vraag is gesteld geweest hoe wij ten opzichte van fusies staan en het zou onlogisch zijn om niet te luisteren en te spreken met elkaar. Ik denk dat we tegen 2030 met een verplichte fusiegolf zullen te maken hebben. Dan moet je je afvragen hoe we ons daartegen kunnen wapenen en dan moet je spreken, luisteren en overleggen. Het is ook heel belangrijk om de stem van de bevolking te laten horen.”

Snuffelfase

De twee andere burgemeesters waren er echter snel bij om de woorden van Vanderjeugd te nuanceren. Volgens Joris Hindryckx (CD&V), burgemeester van Houthulst, gaat het niet om gesprekken maar kwam het thema eenmaal kort op tafel toen de burgemeesters samen zaten voor iets anders. “Ik denk dat heel wat gemeentebesturen in een snuffelfase zitten”, aldus Hindryckx. “De drie gemeenten hebben best wel wat gemeenschappelijk. Het zouden dus drie evenwaardige partners zijn, geen van de drie zou zich opgeslorpt voelen door de ander.”

Ik ben voor schaalvergroting, maar bij een fusie verlies je ook een deel charme – Joris Hindryckx (burgemeester Houthulst)

De burgemeester uit echter ook zijn bedenkingen. “Beroepshalve heb ik mij nooit tegen schaalvergroting gekant. Maar Houthulst is een gezellige gemeente en mocht er een fusie komen, zou er toch een deel van de charme verdwijnen. Sowieso mag een fusie nooit tot een té grote gemeente leiden. Want dan moet je weer dorpsraden gaan inrichten en eigenlijk hebben we die nu al met de gemeenteraden.”

Ook volgens Dominique Cool (N-VA), burgemeester van Langemark-Poelkapelle, is het voorbarig om over een fusie te praten. “Spreken met buurgemeenten hoort bij onze job. We doen dat trouwens niet uitsluitend met Staden en Houthulst”, aldus Cool. “Wij spreken met al onze buurgemeenten over de politieke actualiteiten en hoe we elkaar zouden kunnen versterken. Het zou niet getuigen van goed bestuur voor onze gemeente mocht er een onwil zijn om met onze buren te spreken.”

De grootste

Mocht het daadwerkelijk op termijn tot een fusie komen, dan zou het meteen qua oppervlakte de grootste gemeente van onze provincie worden met ruim 155 km². Ter vergelijking: op dit moment is Diksmuide de grootste gemeente met zo’n 150 km². Enkel Antwerpen (204 km²) en Gent (156 km²) zouden in Vlaanderen dan nog groter zijn. Maar qua inwoners zou de fusiegemeente zelfs niet eens de Vlaamse top vijftig halen met net geen 30.000 inwoners.

De mogelijke fusie kwam maandagavond ook ter sprake op de gemeenteraad in Ieper. Grootste oppositiepartij CD&V liet verstaan open te staan voor fusiegesprekken. “Jullie kunnen wachten tot de fusie tussen Staden, Houthulst en Langemark-Poelkapelle een feit is en we niet meer de grootste zijn van de Westhoek, maar doe dat alsjeblieft niet”, sprak Katrien Desomer de meerderheid toe. “Als het tegen 2030 verplicht is om te fusioneren, dan is dat in fusietermen morgen al.”

Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) liet weten dat ze zelf al door verschillende gemeentebesturen gecontacteerd werd. “Er is een snuffelronde bezig. Men voelt en tast af. Ik denk ook dat een zekere vertrouwelijkheid in deze materie heel belangrijk is om een kans op slagen niet te hypothekeren.” (KPL/CB/TOGH)