Winges burgemeester Lieven Huys over de volksraadpleging: “Eigenlijk wordt niet de juiste vraag gesteld”

De Wingense burgemeester Lieven Huys, samen met Greet De Roo (burgemeester van Ruiselede) architect van de fusieplannen, wacht de volksraadpleging rustig af. “Er zijn mensen voor en tegen een fusie, maar een fusie zal er op termijn sowieso komen. De vraag die gesteld zou moeten worden, is eigenlijk: met wie wil je fusioneren?”

Daarmee doelt de burgemeester op de vraag die in het referendum wordt voorgelegd. “Ben je voor een fusie met Wingene. Ja of nee.” Het is eigen aan een referendum dat die vraag eenduidig moet zijn. “Maar eigenlijk moet men ervan uitgaan dat fusies onafwendbaar zijn voor kleinere gemeentes. Dus is het niet de vraag of je wil fusioneren, maar met wie. Maar de vraag is er nu en we gaan die ook respecteren.”

Leerrijke infomomenten

Uiteraard is Lieven Huys zelf bepleiter van een fusie tussen zijn gemeente en Ruiselede. “Maar we houden zeker rekening met de vragen die de mensen zich stellen. Begin deze week waren er al infomomenten in de drie deelgemeenten van Ruiselede, donderdag en vrijdag bij ons in Wingene en Zwevezele. Daar zal duidelijk worden welke mogelijke problemen de mensen zien en daar kunnen we dan mee aan de slag. Maar de interesse bij ons ligt veel lager dan in Ruiselede, nog geen 50 mensen hebben zich ingeschreven voor een van de twee infomomenten samen. Maar zo’n momenten zijn niettemin leerrijk, ook voor ons als gemeentebestuur.”

Vier miljoen euro

De immer rustige burgervader is ook niet bevreesd voor de uitslag van het referendum in Ruiselede. “Je hebt mensen die er tegen zijn, maar evengoed ook mensen die de fusie genegen zijn.”

Bij een fusie wordt dankzij een bonus van de Vlaamse overheid ook zowat vier miljoen euro voorzien voor schuldafbouw. “Een bedrag dat welkom is, maar het is niet evenredig als wanneer je met een stad fusioneert. Het bewonersaantal van de stad, die uiteraard dat van de gemeentes fel overstijgt, wordt ook meegerekend bij het toekennen van dat bedrag voor schuldafbouw.” Met andere woorden, mocht Ruiselede met Brugge een fusie aangaan, dan zouden de 120.000 Bruggelingen ook 200 euro per kop krijgen.

Zondag blijft Lieven Huys in eigen gemeente. “Zeker. Er is hier zondag veel te doen in Wingene, ik zal hier present zijn, mijn aanwezigheid in Ruiselede is niet vereist.”