Wingens Oud-burgemeester Hendrik Verkest in de wolken met de fusie: “Op termijn zullen nog andere gemeenten bij ons aansluiten”

Hendrik Verkest, Wingens burgemeester van 1989 tot eind 2020, noemt de fusie tussen Wingene en Ruiselede “zeer goed nieuws. Ik pleitte al veel langer voor een samensmelting. Meer nog: dit is allesbehalve een eindpunt.”

Wie Wingene zegt, denkt meteen aan Hendrik Verkest. Het CD&V-boegbeeld was er meer dan dertig jaar burgemeester en de grote architect achter de huidige welvaart van de gemeente.

Het was ook een publiek geheim dat Verkest, op 17 april 69 jaar geworden, al veel langer een grote minnaar was van een fusie met omliggende gemeenten. “Het samensmelten met Ruiselede is bijzonder goed nieuws”, stelt hij.

Gemeenten als Pittem kunnen een meerwaarde bieden. Zo wapenen we ons voor de toekomst

“Zo anticiperen we op de verplichte fusieronde die er sowieso zit aan te komen. Dan heb je geen keuze meer, nu hielden we – samen met Ruiselede – alle kaarten in eigen handen. Dat maakt een enorm verschil.”

Stevig blok

Enkele jaren geleden snuffelde Wingene al eens voorzichtig aan Pittem en Meulebeke, maar verder dan een verkennend gesprek raakte die fusiedroom niet.

“De tijd was er toen nog niet voor rijp”, aldus Hendrik Verkest, op vandaag nog altijd gemeenteraadsvoorzitter in Wingene.

“Met Ruiselede vonden we echter een meer dan volwaardige partner. We zullen samen net iets meer dan 20.000 inwoners tellen. Daarmee vormen we een stevig blok, naast gemeenten als Beernem, Oostkamp en Tielt.”

De onderhandelingen voor de fusie verliepen tussen de twee burgemeesters, maar achter de schermen was de voormalige burgemeester bij de plannen betrokken.

“Ik heb mijn ervaring met plezier ter beschikking gesteld. Het plan dat nu op tafel ligt, oogt heel mooi. Ik ben ervan overtuigd dat we bij de start van de fusiegemeente, binnen 2,5 jaar, heel goed voorbereid aan de aftrap zullen verschijnen. Ik kijk alvast reikhalzend uit naar nieuwjaarsdag 2025.”

Dominosteentjes

Hendrik Verkest hoopt dat de dominosteentjes in West-Vlaanderen nu eindelijk zullen beginnen vallen.

“Wij hebben de spits afgebeten, andere gemeenten moeten beseffen dat het momentum volop aan de gang is. Zet nú de eerste stap, het helpt je gemeente en haar inwoners alleen maar.”

“Ik sluit trouwens niet uit dat het nieuwe Wingene straks nog uitbreidt. Ik zie andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Pittem, op termijn aansluiten. Die kunnen een duidelijke meerwaarde bieden. Zo wapenen we ons allemaal voor de toekomst.”