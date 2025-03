Wingens kartel N-VA Respect Burgerbelangen is klaar voor zes jaar constructieve oppositiekuur: “Vooral financiële waakhond blijven”

Vijf maanden na de gemeenteraadsverkiezingen en ettelijke vergaderingen later is het Wingense oppositiekartel N-VA Respect Burgerbelangen klaar voor zes jaar constructieve oppositie. Opmerkelijk: hoewel Fabienne Allaert van de partij Burgerbelangen niet meer fysiek in de raad zetelt, wordt deze partij toch nauw betrokken bij alle vergaderingen en besprekingen van het oppositie-drieluik. “Ik doe geen halve dingen”, legt Fabienne uit. “Ofwel ga je ervoor, ofwel stop je. Ik heb beslist er opnieuw volledig voor te gaan.”

Reeds daags na de verkiezingen van 13 oktober wond oppositie-lijsttrekker Pieter Jan Verhoye er geen doekjes rond: “We zijn als één blok naar de kiezer gestapt, we gaan als één blok verder.”

Nochtans moet de kiesuitslag hard aangekomen zijn. De Wingense oppositiepartij Burgerbelangen werd gewoon van tafel geveegd, de N-VA gehalveerd. Alleen Respect in Ruiselede haalde liefst 65% van de stemmen. Dat maakt dat de oppositie in Wingene beschikt over acht zitjes in de gemeenteraad. Het meest recente nieuws is dat Respect-kopman Hannes Gyselbrecht en partijgenoot Chris Hullebusch toetreden tot het nieuwe afdelingsbestuur van N-VA Wingene-Zwevezele-Ruiselede.

Hoe kijken jullie vandaag terug op de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober?

Pieter-Jan Verhoye: “Ik denk dat we een goede campagne gevoerd hebben. We hebben ons er volledig voor gesmeten en doken meer dan voldoende op in het straatbeeld, in de sociale media, in de folders. De resultaten mochten natuurlijk beter, maar ik ben ervan overtuigd dat het wegvallen van de stemplicht ons geen deugd gedaan heeft. Veel jonge kiezers zijn thuis gebleven. Bovendien stellen we bij de jeugd een evolutie vast van politiek naar anti-politiek. Dat is natuurlijk een jammerlijk fenomeen.”

De partij Burgerbelangen is niet meer fysiek aanwezig in de gemeenteraad, maar maakt nog steeds deel uit van het kartel. Hoe werkt dat praktisch?

Fabienne Allaert: “Net zoals N-VA en Respect nemen we actief deel aan alle besprekingen en voorbereidingen van de gemeenteraad. Daarvoor kan ik ook rekenen op andere leden van Burgerbelangen, zoals Marina De Loose, Petra Persyn en Vittorio Poppe. We stellen samen de interpellaties op en voor zware dossiers vergaderen we extra. Het geplande vrijetijdscentrum Keizerspark 2.0 is zo’n zwaar dossier. Mocht er een belangrijk agendapunt van Burgerbelangen uit de voorbije jaren terug op tafel komen, zal een van mijn collega’s dat zeker in mijn naam verdedigen.”

Hebben jullie een strategie bepaald voor de komende zes jaar?

Hannes Gyselbrecht: “We blijven de financiële waakhond, die erop toeziet dat het belastinggeld goed besteed wordt. Het Wingense vrijetijdscentrum Keizerspark (11 miljoen) en de Ruiseleedse theaterzaal (8,1 miljoen) zullen we zeker van kortbij opvolgen. Het heeft er nu al alle schijn van dat de kostprijs voor die projecten merkelijk zal oplopen. De voorstanders van de fusie voerden de voorbije jaren aan dat méér personeel het gebruik van peperdure externe bureaus zal overbodig maken. Ik moet zeggen dat we daar voorlopig niet veel van merken.”

Lagere belastingen, een seniorenconsulent, een evenementenplein, extra verkeerstellingen… Het CD&V-RKD-gemeentebestuur wil er niet van weten. Ga je iets van jullie programmapunten kunnen doordrukken?

Pieter-Jan Verhoye: “In het verleden merkten we toch dat onze interpellaties – via de pers – een eigen leven gingen leiden. Soms werd het punt maanden later in licht gewijzigde vorm toch overgenomen door de meerderheid. We blijven onze drie pijlers benadrukken: letten op de centen, zorgen voor een warme gemeenschap in een sterk sociaal weefsel en werken aan een bruisende en leefbare gemeente. Zo moeten we werk maken van een écht beleid tegen leegstand en de neergang van het aantal handelszaken afremmen. We hebben in onze regio duidelijk méér Sander Vuylstekes nodig (uitbater café ’t Fonteintje, red.).”