“Willen Kortrijk laten schitteren in brio”: Nieuw schepencollege in Kortrijk gaat volgende week van start

Kortrijk presenteert het nieuwe schepencollege en de beleidsplannen. Dat de de huidige coalitie in de gemeenteraad (TBSK, N-VA en Vooruit) samen zou verdergaan was duidelijk, maar nu alles op punt staat worden enkele opvallende focuspunten zichtbaar.

Zes weken na de gemeenteraadsverkiezingen kent de Kortrijkzaan eindelijk de grote beleidslijnen voor de komende zes jaar. Ruth Vandenberghe van Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk was als eerste aan zet voor de coalitie. Ze koos resoluut voor N-VA, maar die wilden de huidige coalitie vederzetten met Vooruit er bij.

Kortrijk met Brio

Op 13 november was het zover: Kortrijk heeft een bestuur en gaat verder met de huidige coalitie. “Wanneer drie klanken in harmonie samenkomen, heb je een muzikaal akkoord. Met deze partituur willen we het tempo aangeven om Kortrijk te laten schitteren in brio. Die muziekterm staat voor levendigheid en vuur. Daarmee willen we ons enthousiasme en energie tonen”, klinkt het bij de officiële voorstelling.

Vandenberghe neemt voor haar partij (37,5 procent) als burgemeester het voortouw vergezeld door vijf schepenen. N-VA liet op 13 oktober een sterke stijging noteren (19,2%). De partij levert twee schepenen, maar opvallend zit cultuurschepen Axel Ronse daar niet bij. “Vorig jaar nam ik de beslissing om als kandidaats-burgemeester te gaan voor alles of niets. Daar blijf ik ondanks het aandringen bij.” Vooruit (16,6%) is deze legislatuur met slechts een zetel duidelijk minder vertegenwoordigd in het schepencollege dan de huidige drie zetels. Vooruit-topman in Kortrijk, Maxim Veys, wordt schepen van Zorg, Kinderopvang en Natuur. Dat betekent dat huidige schepenen Axel Weydts (Mobiliteit), Bert Herrewyn (Klimaat) en Philippe De Coene (Sociale Zaken) plaats moeten maken.

Nieuw beleid

Het nieuwe beleid wordt door de coalitie samengevat in vier thema’s: Leuk om te leven, ongelooflijk omarmend, voortdurend vernieuwend en eindeloos efficiënt. Maar wat betekent dit nu juist?

Meer veiligheid

Een van de punten van het nieuwe bestuur is meer blauw op straat. Daarom willen ze de nodige middelen voorzien om het korps van politiezone VLAS op korte termijn uit te breiden met 40 extra agenten. De uitbreiding van GAS-boetes van 16 naar 14 jaar, waar bepaalde partijen niet voor te vinden waren, wordt niet opnieuw aangehaald. Wel wil men het veelgenoemde straathoek- en jeugdwelzijnswerk versterken.

Leegstand

Men wil Kortrijk profileren als dé West-Vlaamse winkel- en ondernemersstad. Daarom maken ze werk van een centraal aanspreekpunt voor ondernemers voor begeleiding en contacten met eigenaars van handelspanden. In overleg met de handelaars beslist men om de ondergrondse parking één weekdag gratis te maken. Er komt ook een systeem om die parkings eveneens ‘s nachts gratis te kunnen aanbieden aan inwoners en bezoekers om de horeca te stimuleren.

Groen in de stad

Kortrijk zet zich al enkele jaren in voor een groene stad. Die lijn van meer bos en natuur trekken ze door met tal van projecten, zoals de verdere verlaging van de Leieboorden en daarnaast ook een groene wandelboulevard van de Grote Markt naar het Casinoplein.

Werken en vernieuwing

Deze legislatuur kijkt men ook uit naar vernieuwing met bijvoorbeeld de Noord-Zuidas, een hoogwaardige verbinding van openbaar vervoer tussen het station, ‘t Hoge en AZ Groeninge. Ook het nieuwe energiebedrijf, en de vernieuwing van de dorpskernen van Bissegem en Rollegem zijn daar een voorbeeld van. Het budget voor het onderhoud en beheer van straten, pleinen en parken wordt verhoogd, en dubbel zoveel voetpaden zullen vernieuwd en verbreed worden.

Kortrijk Fietsstad

Kortrijk staat al jarenlang bekend als fietsstad. Hoe die toekomst er zal uitzien, is nog niet zeker nu voortrekker schepen Weydts vertrekt. De komende twee jaar wordt een volwaardig mobiliteitsplan uitgewerkt, waar zowel voetganger, fietser als auto gerespecteerd worden. Wat wel al vast staat is dat de Knip in Bissegem wordt teruggedraaid.

Betaalbaar wonen

Dit thema speelde ook een grote rol bij de verkiezingen. Tegen 2040 moeten er 1.000 extra sociale woningen zijn, waarvan al 500 tegen 2030. Ook het zorgaanbod wordt gemoderniseerd en verbeterd met de renovatie en uitbouw van WZC Ter Melle en een zorgcampus in Heule. Er wordt geïnvesteerd in oud en jong met een schepen van Senioren, meer plaatsen in de kinderopvang en vernieuwing van jeugdinfrastructuur.