Wielsbeke krijgt Lijst Burgemeester

Het nieuwe politieke landschap in Wielsbeke krijgt steeds verder vorm. Bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar zal ook de Lijst Burgemeester Wielsbeke op de stembrieven prijken.

Het onstaan van de Lijst Burgemeester Wielsbeke is een rechtstreeks gevolg van het uiteenvallen van de lokale CD&V. Diverse raadsleden, drie schepenen en andere geïnteresseerden stapten in het nieuwe project Team8710. De overgebleven schepen, de burgemeester en raadsleden die de burgemeester trouw blijven, zullen in oktober volgend jaar naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken onder de naam Lijst Burgemeester Wielsbeke. De inwoners vinden dezer dagen een flyer met info hieromtrent in de brievenbus.

“Het is gewoon een bevestiging van wat ik enkele maanden geleden al gezegd heb”, reageert burgemeester Jan Stevens. “Maar de mensen bleven polsen over de toekomst. De bevolking zat duidelijk te wachten op een bevestiging. De flyer die we uitstuurden is een antwoord naar de bevolking toe dat wij verdergaan.”

Verbod

Dit gebeurt wel onder een andere naam. Door de splitsing van de huidigde CD&V mag geen van beide groepen in de toekomst nog die naam hanteren. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi heeft dit verboden. “Jammer maar het is nu eenmaal zo. Maar dit is nu achter de rug. We gaan niet meer terugblikken op de drama’s uit het verleden. We willen nu echt vooruit in het belang van de bevolking. Voor alle mensen die ons massaal zijn blijven steunen. We rechten onze rug.”

Jan Stevens wordt lijsttrekker voor de volgende verkiezingen. Over de verdere invulling van de Lijst Burgemeester Wielsbeke blijft hij vaag. “Volgende week zullen we hier in detail over communiceren.”

Herverkaveling

De CD&V viel dan wel uiteen in Team8710 en Lijst Burgemeester Wielsbeke, bij de oppositie ontstond er dan weer een fusie tussen N-VA en U. die als Samen Plus opkomen. En gemeenteraadslid Filip Dinneweth keerde na een meningsverschil Vlaams Belang de rug toe en zetelt sindsdien als onafhankelijke. Het politieke landschap wordt dus duidelijk herverkaveld in Wielsbeke.