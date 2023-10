“Wie op onze lijst verkozen is, zal ook moeten zetelen”

Een jaar voor de Alveringemse gemeenteraadsverkiezingen komt het grootste nieuws uit de hoek van de oppositie. Na een legislatuur van inactiviteit heeft Marc Wackenier (73) aan zijn voormalige partijgenoten laten weten dat hij in oktober 2024 opnieuw meedoet. Wat ook vast staat, is dat de naam PRO verdwijnt. “Het is tijd voor een nieuw project én een nieuwe naam”, zegt oppositieleider Jean-Pierre Mouton.

Nu hij na een intensieve revalidatie hersteld is van drie operaties aan heup en knieën, voelt Marc Wackenier zich geroepen om opnieuw aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. “Ik blijf trouw aan de partij die ik in 2000 heb opgericht”, reageert Wackenier. “De partij weet dat ik mij voor 2024 opnieuw beschikbaar stel. Voor verdere afspraken is het nog te vroeg. Ik schat dat wij zowat tien nieuwe mensen moeten vinden. Dat zijn bij voorkeur capabele en populaire mensen. Misschien zit daar wel een witte raaf tussen? Enkele mensen hebben mij al gevraagd of ze op de lijst mogen staan. Welke plek ik zal innemen, is iets wat nu nog niet aan de orde is. Dat kan de kop of de staart zijn, of iets daar tussen in. Ik stel maar 1 voorwaarde: dat ik mijn eigen inbreng kan doen.”

Nieuwe naam

Marc Wackenier laat ook uitschijnen dat het tijd is voor een nieuwe naam. “PRO bestaat 24 jaar en is wat in elkaar gezakt. Een naam moet mee evolueren met de tijd”, stelt hij.

Die mening deelt ook huidig fractieleider van PRO, Izenbergenaar Jean-Pierre Mouton (63). “Ik schat dat wij 12 nieuwe mensen nodig zullen hebben. Een nieuw project vraagt om een nieuwe naam. Mijn persoonlijke ambitie bestaat er vooral in om een goeie groep mensen samen te krijgen. Onze oudgedienden Bart Coppein uit Stavele en Ann Dewaele en Marc Wackenier uit Alveringem zijn al zeker, inclusief mezelf. Philip Ameloot twijfelt nog en Alveringemnaar Bart Niville is ook nog onbeslist. Al heb ik er vertrouwen in dat Bart voor onze partij zal kiezen (glimlach). We hopen tegen Nieuwjaar zicht te hebben op drie tot vier nieuwe mensen, om vervolgens samen met hen nog meer mensen aan te trekken.”

“Eén iets is in onze groep wel al afgesproken: wie verkozen is, moet ook zetelen. Toch minstens voor een aantal jaren. Dat is elementaire beleefdheid ten aanzien van de kiezer! Welk gevoel ik overhoud aan deze legislatuur? Wel, onze ideeën krijgen nauwelijks kansen van de meerderheid. Je kan dat betreuren, maar ik relativeer dat ook. De taak van een oppositie is controle uitoefenen. En we doen dat meer en meer en beter en beter, meen ik.”

Meerderheid

Binnen de meerderheidscoalitie Gemeentebelangen-CD&V valt voorlopig weinig breaking nieuws te rapen. Gemeentebelangen houdt volgens onze berekening maximaal vijf mensen over: Gerard Liefooghe, Karolien Avonture, Martine Huyghe, Rudi Mares en mogelijks Tom Sap, CD&V wellicht nog minder. Sylvie Thieren, Jacques Blanckaert en Dries Decorte zijn zeker, voor Ignace Decroos en Charlotte Verstraete is politiek geen absolute must meer, horen we. Het maakt dat er voor hun gezamenlijke lijst toch ook acht nieuwe mensen nodig zullen zijn. Schepen Jacques Blanckaert (60) zegt dat het schepenambt gevarieerd is, maar ook niet te onderschatten: “Politiek is harder geworden – ook in Alveringem – en als schepen van Openbare Werken ben je dag en nacht bereikbaar.” Schepen Sylvie Thieren (44, CD&V) gaat met volle goesting voor een tweede termijn: “Ik hoor heel positieve reacties op bijvoorbeeld ‘De Zomer van Alveringem’ en de relance van het Izenbergse openluchtmuseum, maar het werk is niet af !” Derde CD&V’er Dries Decorte wordt links en rechts toch gezien als een reële kanshebber voor een schepenambt. Afwachten of hij het waar maakt. Van de kant van Gemeentebelangen is er geen straf nieuws. Zolang Gerard Liefooghe (66) het ziet zitten om burgemeester te zijn, heeft Karolien Avonture (48) geen ambitie voor de job. Liefooghe plant dus een vierde termijn als burgervader. “Het burgemeesterschap is complexer geworden, maar met mijn kennis en ervaring is dat geen probleem. Het voelt ook goed aan om mensen vooruit te kunnen helpen”, reageert hij. Gerard Liefooghe wordt dus kopman van de lijst Gemeentebelangen-CD&V.