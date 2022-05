Westkustgemeenten lonken naar elkaar

Bram Degrieck (Het Plan-B), burgemeester van De Panne, spreekt zich uit over mogelijke gemeentefusies. “Ik denk dat we die richting uit moeten”, laat Degrieck optekenen in een interview met deze krant. “Koksijde en Nieuwpoort zijn de meest logische partners.” Voldoende reden dus om ons oor eens te luister te leggen bij zijn collega’s in Koksijde en Nieuwpoort.

Marc Vanden Bussche (Open VLD), burgemeester van Koksijde, gaat in elk geval mee in de gedachtegang van Bram Degrieck. “Iedereen weet wel dat ik al lang voorstander ben van een grotere fusie op termijn”, aldus Vanden Bussche. “Dat komt de kwaliteit van onze dienstverlening alleen maar ten goede. We ondervinden almaar meer hoe moeilijk het is om goede medewerkers te vinden. Mochten we onze krachten bundelen, dan zullen we er beter in slagen om topkandidaten over de streep te trekken. Koksijde, De Panne en Nieuwpoort zijn drie gemeenten met dezelfde belangen, die al lang op een goede basis samenwerken, ook met de politiezone. Ik zie dus op termijn vooral veel voordelen, maar belangrijk is ook dat we daarbij de massale steun krijgen van de bevolking, zodat ons niet overkomt wat net in Mechelen en Boortmeerbeek is gebeurd. In elk geval is dit vandaag nog niet aan de orde en zullen we het debat nu nog niet aangaan, want de verkiezingen zijn pas binnen twee jaar.”

Goed voorbereid zijn

Ook Geert Vanden Broucke (CD&V) beschouwt De Panne en Koksijde als logische fusiepartners. “Maar momenteel is daar nog helemaal geen sprake van”, maakt de burgemeester van Nieuwpoort duidelijk. “Maar stel dat er ooit van hogerhand beslist wordt dat we met een of meer andere gemeentes moeten fusioneren, dan kunnen we maar beter goed voorbereid zijn. En, als het dan toch ooit een must wordt, dan willen we zelf kunnen kiezen met welke gemeenten we een fusie zullen vormen. Dan zie ik het als een logische keuze om in zee te gaan met gemeenten waarmee we nu al goed samenwerken en dat zijn dan de collega’s van Koksijde en De Panne. Ik benadruk daarbij dat een goede voorbereiding essentieel is.”