Westhoekburgemeesters overleggen voor het eerst

De Westhoekburgemeesters kwamen op vrijdag 24 januari bijeen voor het maandelijkse burgemeestersoverleg.. Het is de eerste keer sinds de installatie van de nieuwe gemeenteraden.

Het burgemeestersoverleg is het centrale overlegorgaan van het Westhoekoverleg, een samenwerkingsverband tussen de 18 steden en gemeenten van de Westhoek. Het is samengesteld uit de 18 burgemeesters van de Westhoekgemeenten en de streekgedeputeerden. Verder is ook de algemeen directeur van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) op de vergaderingen aanwezig. Het burgemeestersoverleg vindt een tiental keer per jaar plaats.

De eerste bijeenkomst was voor veel burgemeesters een blij weerzien, voor anderen een allereerste kennismaking met het Westhoekoverleg. DVV Westhoek coördineert de vergaderingen. De negen nieuwe burgemeesters die het burgemeestersoverleg mocht verwelkomen, zijn Bram Coppein (Vleteren), Wim Janssens (De Panne), Koen Coupillie (Diksmuide), Katrien Desomer (Ieper), Sander Loones (Koksijde), Lieven Vanbelleghem (Langemark-Poelkapelle), Lieve Castryck (Lo-Reninge), Kris Vandecasteele (Nieuwpoort) en Koen Meersseman (Zonnebeke).

Ook streekgedeputeerde Jurgen Vanlerberghe schoof opnieuw mee aan de vergadertafel. Het is immers een gebruik in de schoot van het Westhoekoverleg om provinciale gedeputeerden die afkomstig zijn uit de Westhoek mee uit te nodigen op het Westhoekoverleg.

Versterking

De vergadering ging van start met een toelichting voor de nieuwe burgemeesters over de werking van het Westhoekoverleg en DVV Westhoek, gevolgd door de nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur en de aanduiding van de voorzitter.

Christof Dejaegher (burgemeester Poperinge) keert voor de derde keer terug als voorzitter en zal in het dagelijks bestuur bijgestaan worden door Koen Coupillie (burgemeester Diksmuide), Katrien Desomer (burgemeester Ieper), Sander Loones (burgemeester Koksijde), Peter Roose (burgemeester Veurne), Koen Meersseman (burgemeester Zonnebeke) en Jurgen Vanlerberghe (streekgedeputeerde). Na 4 jaar krijgt het dagelijks bestuur extra versterking met streekgedeputeerde Lies Laridon. Er werden ook afspraken gemaakt over de vertegenwoordiging van de lokale besturen in verschillende regionale overlegfora.