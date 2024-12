West-Vlaamse provincieraad is geïnstalleerd: 36 provincieraadsleden onder wie twintig nieuwkomers legden de eed af

Op maandag 2 december werd de nieuwe provincieraad van West-Vlaanderen geïnstalleerd. 36 provincieraadsleden legden de eed af, onder wie twintig nieuwkomers. West-Vlaanderen telt vier gedeputeerden: Bart Naeyaert, Jean de Bethune, Kelly Detavernier en Jurgen Vanlerberghe. CD&V, Vooruit en N-VA besturen de komende zes jaren samen de Provincie West-Vlaanderen.

De installatie van de West-Vlaamse provincieraad ging gepaard met het onderzoeken van de geloofsbrieven van de 36 kandidaten. Niemand faalde in deze test, maar negen verkozenen onder wie enkele nationale tenoren verzaakten aan hun mandaat en werden vervangen door hun eerste opvolger: Hilde Crevits, Melissa Depraetere, Annick Lambrecht, John Crombez, Tom Lamont, Sander Loones, Eva Ryde, Sarah T’Joens en Wouter Vermeersch zullen niet zetelen in de provincieraad.

Jongste en oudste

De West-Vlaamse provincieraad telt de komende zes jaren elf CD&V’ers, zeven N-VA’ers, zes leden van Vooruit, acht Vlaams Belangers, twee Groene en twee liberale raadsleden. Het jongste raadslid is de 23-jarige Anouk Seleers (N-VA) uit Zonnebeke. Zij is nog studente aan de Gentse unief. Opvallende nieuwkomer en oudste raadslid is de 69-jarige minister van Staat Johan Vande Lanotte (Vooruit), die in een vorig leven nog minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Oostende was.

Elke politieke fractie stelde een voorzitter aan. Christof Dejaegher (CD&V), Daphné Dumery (N-VA), Piet Vandermersch (Open VLD), Tom Willems (Vooruit), Michiels Descheemaeker (VB) en Andries Neirynck (Groen). Wim Aernoudt werd verkozen tot voorzitter van de provincieraad, in opvolging van Christof Dejaegher.

Deputatie

Aangezien Open VLD verdwijnt uit het provinciebestuur – CD&V, N-VA en Vooruit vormen voortaan de bestuurscoalitie – was dit de laatste zitting van Sabien Lahaye-Battheu als West-Vlaams gedeputeerde. Zij blijft wel zetelen als provincieraadslid.

Bart Naeyaert (CD&V) wordt eerste gedeputeerde en is bevoegd voor bestuurlijke organisatie, plattelandsbeleid, landbouw en visserij, integraal waterbeleid, omgevingsvergunningen en erediensten. Hij wordt ook de woordvoerder van de deputatie.

Jean de Bethune (CD&V) krijgt economie, woonbeleid, ondersteuning van hoger onderwijs, externe relaties en Noord-Zuidbeleid, algemene financiering en budget, beleidsondersteunende dataverzameling en streekontwikkeling. Hij zal in 2028 opgevolgd worden door Lies Laridon, die op 13 oktober haar burgemeesterssjerp in Diksmuide verloor.

Kelly Detavernier (N-VA) wordt bevoegd voor mobiliteit, onderwijs, bovenlokale veiligheidsvoorzieningen, erfgoed, ruimtelijke ordening, algemene en ondersteunende dienstverlening en personeel. Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) krijgt toerisme, milieu & natuur, informatietechnologie en landinrichting.

Politiek dispuut

Tijdens deze zitting was er een klein politiek dispuut over de samenstelling van het tienkoppig bureau, dat moet beraadslagen over alle onderwerpen die door de voorzitter op de agenda van de provincieraad geplaatst werden. Michiel Descheemaeker (VB) eiste een meer evenredige vertegenwoordiging. Na stemming werd het bureau goedgekeurd, al onthielden de acht Vlaams Belangers zich.