West-Vlaamse primeur: burgemeester Loones legt eed af op het strand van Koksijde

Dinsdagochtend 11 maart legde Sander Loones (N-VA) de eed af als burgemeester van Koksijde op een uitzonderlijke locatie, namelijk op het strand. Normaal gebeuren de eedafleggingen van de burgemeesters in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé in Brugge. "De gouverneur en ik zijn allebei kinderen van de zee, dus er is geen betere locatie. Het is ook een klein beetje uit het protest zodat we de eedaflegging weer zouden zien als een formele plechtigheid en niet zomaar vlug een krabbel zetten", zegt burgemeester Loones.

Op dinsdag 11 maart legde Sander Loones (N-VA) de eed af als burgemeester van Koksijde. Niet in de ambtswoning van gouverneur Carl Decaluwé in Brugge, maar wel op het strand ter hoogte van het Astridplein. Een erg uitzonderlijke gebeurtenis. “Dit is een primeur voor onze provincie. Het is de eerste keer dat het buiten de residentie van de gouverneur gebeurt”, vertelt gouverneur Carl Decaluwé. “We hebben natuurlijk even gekeken of dit allemaal wel mag. En of het nu op het strand is of in de residentie of in Mars, dit is allemaal wettelijk perfect in orde. Ik kijk ook uit om samen te werken met Sander Loones en de kustburgemeesters.” (Lees verder hieronder)

“Zowel de gouverneur als ikzelf zijn echte kinderen van de zee”, vertelt burgemeester Sander Loones. “Ik ben een kustburgemeester, vergroeid met het strand en hij is een fervent zeiler. Het was dus een leuke opportuniteit om ons samen te brengen hier op het strand voor de eedaflegging.”

Mild protest

“Ik moet ook eerlijk toegeven dat het dat het idee komt uit een soort van mild protest”, gaat de burgemeester verder. “Vroeger was het moment van de eedaflegging bij de gouverneur heel formeel. Dat was het startschot van jouw termijn als burgemeester. Nu is dat helemaal veranderd. Je moet wel nog langsgaan bij de gouverneur, maar die stap komt pas weken later aan het einde van de rit na de gemeenteraad en de bekrachtiging van het binnenlands bestuur. Het momentum van de eedaflegging van burgemeesters gaat wat verloren. Ik wil de traditie opnieuw leven inblazen en daarom hebben we dit georganiseerd.”

“Ik hoop dat nog andere gemeenten ons voorbeeld zullen volgen in de toekomst om terug een speciaal moment te maken van de eedaflegging”, zegt Sander Loones. “Als alle 62 gemeenten dat doen, wordt dat praktisch wellicht niet haalbaar. Maar ik sta er zeker voor open om als gemeenten naar aanleiding van een speciale gebeurtenis of dergelijke een voorstel willen doen”, besluit de gouverneur. (Lees verder onder de afbeelding)

Sander Loones: “We moeten de eedaflegging opnieuw gaan zien als een formele plechtigheid en niet zomaar vlug een krabbel zetten.” © Belga

Daarnaast kwam het ook praktisch gezien goed uit voor Decaluwé en Loones. “Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin (MR) zakte dinsdag af naar onze gemeente om de veiligheidsvergadering bij te wonen van onze politiezone. Koksijde krijgt als kustgemeente te maken met enkele belangrijke thema’s, zoals de drukte aan de kust tijdens de zomer en de transmigranten, die op bootjes naar Engelland proberen te gaan. We zitten hier vlak bij de grens met Frankrijk en worden er zeker mee geconfronteerd. Daarom willen we dit graag met hem bespreken”, stelt Loones.

Bijzonder moment

“Ook al ben ik al drie maanden burgemeester, dit is voor mij een heel bijzonder moment”, vertelt Loones trots. “Ik ben blij dat ik de eed mag afleggen onder toeziend oog van de iconische paardenvissers. Het nieuwe gemeentebestuur heeft een goede start gekend met de nieuwjaarsreceptie, kerstboomverbranding die terug is en nu dit mooie moment. Voor mij is deze specifieke locatie nog extra belangrijk, want we staan hier op een honderdtal meter van waar mijn grootouders Rosette Dewitte en Honoré Loones hun hotel hadden. Zij zijn ook nog beide burgemeester, dus dit is prachtig.

De vader Jan Loones woonde ook de korte plechtigheid bij. “Het was prettig dat ik er kon bij zijn, ik ben er speciaal vroeger voor opgestaan. Ik ben zéér trots op mijn zoon. Een groot deel van onze familie is nauw verbonden met Koksijde en de politiek hier. Dus het is zo mooi om te zien dat Sander er met de volle focus voor gaat. Hij wil dit echt en heeft hiervoor andere kansen laten voorbijgaan. Het is merkwaardig hoe hij gebeten is door z’n eigen gemeente.”

“Wij zijn erg trots dat we dit moment konden bijwonen in onze volle glorie”, vertellen de garnaalvissers Günther Vanbleu en Chris Vermote uit Koksijde. “Het gebeurt wel vaker dat ze ons vragen bij grote gebeurtenissen of speciale gelegenheden, want als garnaalvissers zijn wij zowat het uithangbord van de gemeente. We kunnen ook heel goed met het gemeentebestuur samenwerken, ze ondersteunen ons op allerlei mogelijke manieren. Dan zijn we er ook graag bij op zo’n moment als vandaag. We kijken met veel plezier uit naar de toekomst.”

Stemmenkampioen

Burgemeester Sander Loones (46) haalde bij de lokale verkiezingen in oktober 2024 met zijn partij ‘Samen N-VA’ de absolute meerderheid. Ze wisten maar liefst 14 van de 27 zetels te bemachtigen. Loones was de stemmenkampioen van Koksijde met 4.142 stemmen en wordt zo na zes jaar oppositie voeren onmiddellijk burgemeester. Samen in coalitie met de partij ‘De Nieuwe Lijst’ gingen ze begin december van start als college van burgemeester en schepenen. ‘Team 8670’ van Stéphanie Anseeuw zetelt in de oppositie.