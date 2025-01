Wervikse burgemeester Youro Casier aangesteld als nieuwe voorzitter Brandweer Westhoek

Tijdens de eerste bijeenkomst van het zonecollege vrijdagvoormiddag werd Youro Casier, burgemeester Wervik, aangesteld als voorzitter van Brandweer Westhoek. Hij volgt hiermee Emmily Talpe op na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar. Talpe is niet langer burgemeester van Ieper. Casier (Vooruit) zal de eerste drie jaar van de bestuursperiode als voorzitter op zich nemen.

De zone bestaat uit 22 posten verspreid over 18 Westhoekgemeenten die deel uit maken van de hulpverleningszone. Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerposten van de zone. Het zonecollege is samengesteld door de zoneraad die de leden van het zonecollege kiest. De voorzitter van de zoneraad is ook de voorzitter van het zonecollege.

De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone en valt te vergelijken met de werking van een gemeenteraad. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de gemeenten die binnen het interventiegebied vallen en die jaarlijks financieel bijdragen in de werkingsmiddelen.

“Het is voor mij een hele eer om aangesteld te worden als voorzitter van Brandweer Westhoek,” aldus Youro Casier (Vooruit), die als burgemeester aan zijn derde ambtstermijn is begonnen. “Deze taak zal een hele uitdaging zijn, waar ik met veel ambitie en goesting aan begin in het belang van de medewerkers van de hulpverleningszone en de veiligheid van de inwoners van de Westhoek. Samen met alle collega-burgemeesters van de volledige hulpverleningszone wil ik op een constructieve wijze een eerlijke en evenwichtige verdeelsleutel van de bijdragen in de werkingsmiddelen uitwerken.“